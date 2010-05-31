به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حبیب انصاری در حاشیه بازدید ازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، سیستم‌های صوتی و تصویری و تجهیزات آشپزخانه در گفتگو با مهر در همدان اظهار داشت: قاچاق کالا از مشکلاتی است که گریبانگیر تولید کنندگان شده و دولت باید مقتدرانه در جهت حمایت از صنعتگران داخلی با آن به مقابله برخیزد.

انصاری گفت: متاسفانه با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوزهم صنایع از این زاویه آسیب‌ پذیرهستند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات و معضلات صنعت لوازم خانگی از مباحثی است که در حاشیه برگزاری این نمایشگاه بررسی می‌شود، افزود: بازار لوازم خانگی ایران قابلیت صادراتی شدن را دارد.

حبیب‌ الله انصاری اظهار داشت: تولیدات لوازم خانگی در ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی درست از ارزش ‌افزوده مناسبی برخوردار شود که با توجه به زمینه مناسب بازارهای صادراتی، می ‌توان افق‌های روشنی را پیش روی تولیدکنندگان این صنعت قرار داد.

وی از صادرات لوازم خانگی انرژی ‌بر در سال 88 نسبت به سال 87 و رشد 115 درصدی صادرات در این بخش خبر داد و گفت: در سال 87 میزان صادرات لوازم خانگی انرژی‌ بر 83 میلیون و 854 هزار و 178 دلار بوده است که این میزان در سال 88 به 179 میلیون و 975 هزار دلار افزایش یافته است.

دبیرکل شورای صنایع گازسوز و لوازم خانگی ایران یادآور شد: نمایشگاه امسال در بخش کشورهای شرکت ‌کننده رشد 11 درصدی را تجربه کرد و از نظر تنوع و تعداد نیز رشد قابل توجهی دارد.

دهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، سیستم‌های صوتی و تصویری و تجهیزات آشپزخانه در فضایی بالغ بر هشت هزار مترمربع در همدان دایر شده است و تا 11 خرداد ماه از ساعت 16 الی 22 پذیرای بازدیدکنندگان است.