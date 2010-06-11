شریعتی به خبرنگار مهر گفت: حدود دو سال قبل نگارش مجموعه تلویزیونی "دستان سبز"را آغاز کردم که با بازنویسی نهایی، این مجموعه قرار است به زودی ساخته شود. کارگردانی این مجموعه بر عهده قدرت الله صلح میرزایی است. "دستان سبز" روایتگر زندگی یک نابغه ریاضی است و مشکلات، بحران‌های روحی، مسائل خانوادگی و نوع آموزش بچه‌های المپیادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: برای نگارش این مجموعه تلویزیونی 17 قسمتی تحقیقات وپژوهش های بسیاری درباره نوجوانان نابغه و المپیادی انجام داده ام. این مجموعه ابتدا قرار بود توسط سیما فیلم تولید شود اما مدتی است که به شبکه پنج انتقال یافته و پیش‌تولید آن به زودی آغاز می‌شود.

نویسنده مجموعه تلویزیونی "خانه بی‌پرنده" درباره زمان پخش این سریال گفت: مجموعه تلویزیونی "خانه بی پرنده" به کارگردانی کاظم معصومی به دلیل تداخل با جام جهانی قرار است بعد از جام جهانی و یا در ماه رمضان از شبکه تهران پخش شود.