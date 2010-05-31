حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه احزاب درامورکشور دخالت نکند، افزود:احزاب تاکنون در امور اجرایی دولت دخالت نکرده اند و احمدی نژاد فقط خواسته است به احزاب تذکر بدهد.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون احزاب حق اظهارنظر موافق، مخالف و نقد دولت را دارند، گفت: منظور رئیس جمهور از دخالت در امور کشور، اگر به معنای "دخالت در امور اجرایی" است، که معلوم است، شان اجرا برای دولت است و اگر این دخالت به معنی "اظهارنظرکردن احزاب " است که براساس قانون، احزاب می توانند در چارچوب قانون اظهار نظر کنند.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت افزود: من بعید می دانم که احمدی نژاد معتقد به اظهارنظر احزاب نباشد چرا که این مورد قانونی است و همواره قانون خواسته است تا احزاب کار دولت را نقد کنند.

به گزارش مهر، براساس ماده 10 قانون احزاب، نظارت برفعالیت گروهها و احزاب سیاسی به طور صریح بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب گذاشته شده است.