وزیران انتخابی برای سفر به ایلام مناسب نیستند/ افتتاح طرحهای افتتاح شده!

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام در جلسه ای که روز گذشته در ارتباط با سفر هیئت دولت به استان ایلام داشت، گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان هشت وزیر تعیین شده اند که به شهرستانهای مختلف استان اعزام خواهند شد.

مجتبی اعلایی بیان داشت: وزیردادگستری به شهرستان آبدانان، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به شهرستان ایلام، وزیر بهداشت و درمان به شهرستان ایوان، وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان دره شهر، وزیر مسکن و شهرسازی به شهرستان دهلران، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به شهرستان شیروان و چرداول، وزیر صنایع و معادن به مهران و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شهرستان ملکشاهی سفر خواهند کرد.

این در حالی است کارشناسان معتقدند که مشکلات استان ایلام متناسب با انتخاب این وزیران نیست.

خوشبخت از کارشناسان مسائل استان ایلام اظهار داشت: هر چند وزیر بهداشت، وزیر صنایع و معادن و وزیر علوم تا حدود زیادی مشکلات استان ایلام به حوزه آنها مرتبط می شود ولی سایر وزرا، کار چندانی دراستان ایلام پیش نخواهند برد.

وی بیان داشت: مثلا استان ایلام دارای 11 درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخایر نفت کشور است که توسعه این بخش می تواند با حضور وزیر نفت انجام شود.

مسئله راه و ترابری از مهمترین مشکلات ایلام است

این کارشناس در ادامه گفت: از دیگر وزیرانی که باید به استان ایلام سفر می کرد وزیر راه و ترابری است زیرا این استان دارای مشکلات متعدد راه است و نبود راههای دسترسی مناسب به ایلام عامل اصلی فرار سرمایه گذاران از استان است.

وی خاطرنشان کرد: این استان یک فرودگاه کاملا ابتدایی دارد و راه آهن استان بعد از چهار سال هنوز در دست مطالعه است. وی یادآورشد: مشکل بیکاری استان ایلام قطعا با حضور وزیر کار و وزیر تعاون بیشتر مورد ارزیابی قرار می گرفت که متاسفانه این مورد نیز انجام نشده است.

در بین وزرا نیز وزیر بهداشت، صنایع، دادگستری، علوم، فرهنگ، ارتباطلات، کشاورزی که شامل همه آنها می شود برای اولین بار است به استان ایلام سفر می کنند.

طرحهای افتتاح شده ایلام در سفر هیئت دولت دوباره افتتاح می شوند

نکته دیگر آنکه سومین سفر هیئت دولت به استان ایلام در حالی انجام می شود که طرح کلانی برای افتتاح نیست و مسئولان استان ایلام در ابتکاری جدید سعی دارند طرحهای افتتاح شده در دهه فجر را دوباره در سفر هیئت دولت افتتاح کنند.

مدیر کل راه و ترابری استان ایلام در جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل استان ایلام برای دور سوم سفر هیئت دولت بیان کرد: سه طرح مهم زیربنایی دراین استان با حضور رئیس جمهوری در جریان دور سوم سفر هیئت دولت به صورت رسمی افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: این طرحها شامل مرحله نخست راه ملی ایلام - حمیل به کرمانشاه، تطویل و بهسازی باند فرودگاه ایلام و تونل پیامبر اعظم (ص) ایوان است.

ولی مثل اینکه این مسئول نمی داند که این سه طرح در دهه فجر افتتاح شده است و بارها برای افتتاح این طرحها مانور داده شده است.

تونلی که تاکنون دوبار افتتاح شده است

براساس این گزارش، از دیگر طرحهای مورد افتتاح در سفر هیئت دولت به ایلام بازگشایی تونل پیامبر اعظم (ص)شهرستان ایوان است که تاکنون دو بار افتتاح شده که یک بار آن بصورت آزمایشی در هفته دولت و یک بار نیز دیگر بصورت رسمی در دهه فجر بوده است.!

طرح باند فرودگاه ایلام نیز از جمله طرحهایی است که قبلا افتتاح شده و حتی هواپیمای نیمه سنگین نیز بر روی این باند نشسته است. به طوری که در خبرگزاری مهر در تاریخ 27/8/88 ساعت 11 و 16 دقیقه آمده است " در ایوان؛ هشتمین تونل بلند کشور به صورت غیررسمی افتتاح شد." همچنین در اکونیوز در خبری آمده است "همزمان با سی‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران 883 کیلومتر راه و بزرگراه با هزینه‌ای بیش از شش هزار میلیارد ریال در قالب 54 پروژه راهسازی کشور به بهره‌ برداری می‌رسد" و ... .

خبرنگاران مهر برای پوشش خبری سفر هیئت دولت به ایلام دعوت نشدند

دعوت نکردن از خبرگزاری مهر برای پوشش خبری سفر هیئت دولت به ایلام به دلیل محدودیت یکی از مسائلی تامل برانگیز است که در فضای اطلاع رسانی کشور این توجیه مورد قبول کمتر کسی قرار می گیرد ولی خبرگزاری مهر بنا بر شواهد موجود بویژه در نزد افکار عمومی در موقعیت ها مختلف اعلام نموده که پوشش خبری شخص دوم مملکت را یکی از وظایف حرفه ای خود می داند و با وجود کم لطفی برخی مدیران در حوزه اطلاع رسانی دولت به این وظیفه خود درحد توان از منابع مختلف تاکنون همت گمارده است ولی این سئوال برای مخاطبان اخبار مهر که همواره اخبار را از این رسانه رصد می کنند، باقی است که چرا دولتی که به اذعان بسیاری تلاش در کار متراکم و پر حجم دارد و در سالهای گذشته نیز از موضوع مهم واساسی اطلاع رسانی به اندازه خود رنج برده ، باز بر بی مهری تاکید دارد.

مگر نه اینکه دولت همواره بر اطلاع رسانی صحیح، شفاف و مداوم به مخاطبان تاکید دارد ولی جای خالی اخبار سفرهای دولت در مهر می تواند سئوالها و چراهای مختلفی را در ذهن آنها ایجاد کند و بی شک این خبرگزاری با شرایط موجود نمی تواند جواب قانع کننده ای را به مخاطبان خود ارائه کند.