به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوئیس اینفو، "سیدا کلر مسالی" رئیس محفل اسلام پیشر رو گفت: به رغم اینکه با مردم سوئیس در رابطه با دین اسلام اتفاق نظر نداریم اما باید تصدیق کنم که این همه‌پرسی نشانه رویکرد منفی مردم نسبت به اسلام است که این امر در واقع براساس تصاویر دروغینی صورت گرفته که رسانه‌ها درباره دین اسلام و پیروان آن منعکس کرده‌اند.

وی افزود: دین اسلام در این کشور به موضوعی برای گفتگو تبدیل شده است و رسانه‌ها این بحث را با مطرح کردن موضوعات مناقشه‌برانگیز به بیراهه می‌کشانند.

احمد بنانی از دانشمندان علوم سیاسی از لوزان نیز چنین اعتقادی دارد. وی در این رابطه گفت: اهمیت اسلام در سوئیس برای بسیاری از شهروندانی که اکنون به این پرسش رسیده‌اند که چگونه با افرادی زندگی کنند که دومین دین بزرگ در کشورشان را تشکیل داده مهم جلوه می‌کند.

استفان لاتیون از گروه تحقیقاتی اسلام در سوئیس مدعی است که چنین آگاهی در سوئیس وجود ندارد. مردم سوئیس درباره تجارب مسلمانان این کشور هیچ فکری نمی‌کنند. ما اکنون به گفتگویی نیاز داریم که طی آن قلب موضوع مورد هدف قرار گیرد.

این امر درست همان چیزی است که اوالین ویدمر شلومف وزیر دادگستری سوئیس در رایزنی‌هایی که با کریستوفر بلوخر سلف خود در سال 2007 داشت مورد اشاره قرار داده بود.

بنانی گفت: ادامه این رایزنی‌ها مثبت است، پیش ازاین چنین رویکردی وجود نداشت. حتی اگر نگرانی‌های امنیتی نیز انگیزه این فرآیند باشد به مسلمانان این نشانه را می‌دهد که همه باید تلاش کنند اسلام حقیقی را به جامعه سوئیس معرفی کنند.

کلر مسالی اظهار داشت: افرادی که در این گفتگوها شرکت می‌کنند نماینده اکثریت مسلمان سوئیس نیستند.

وی اظهار داشت: انجمنهای اسلامی تنها نماینده 15 درصد از جمعیت مسلمان سوئیس هستند. اکثریت ساکنان مسلمانان عضو هیچ سازمانی نیستند. بنابراین مقامات نمی‌دانند که به جز نمایندگان سازمانهای اسلامی با چه کسانی صحبت کنند.

بیش از 57 درصد از رأی‌دهندگان سوئیس روز 29 نوامبر( 8 آذر ماه) به درخواست یک گروه سیاسی راست‌گرا به ممنوعیت ساخت مناره در این کشور رأی دادند؛ همه‌پرسی که نتیجه آن برای دولت و مسلمانان سوئیسی تعجب‌برانگیز بود.

در سوئیس حدود 160 مسجد و نمازخانه وجود دارند که عمدتاً در ساختمانهای کارخانه‌ها و انبارهای متروک هستند و تنها چهار مسجد از این تعداد دارای مناره‌اند که از هیچ کدام برای اذان گفتن استفاده نمی‌شود. طنین‌انداز شدن نوای اذان نیز در این کشور ممنوع است. با تمام این اوصاف باید درنظر داشت که اسلام پس از مسیحیت با داشتن 400 هزار مسلمان دومین دین بزرگ کشور به شمار می‌رود.