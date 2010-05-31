فرهنگ خواننده سالاری همچنان بر موسیقی ایران حاکم است

هادی منتظری ضمن بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت : برای تولید یک اثر موسیقایی آهنگساز و تنظیم کننده اثر نقش بسزایی دارند ولی کمتر جایی نامی از آنها برده می شود و اغلب مخاطبان آلبوم و یا یک کنسرت را با نام خواننده می شناسند.

این نوازنده کمانچه در ادامه افزود : خواننده سالاری در طول سالهای اخیر نوعی خواننده ستیزی را در میان آهنگسازان به وجود آورده است، برهمین اساس شاهد هستیم که آهنگسازانی مانند حسین علیزاده و یا محمدرضا لطفی علاقه ای به حضور خواننده به عنوان یکی از عوامل اصلی کار ندارند چراکه زحمت اصلی خلق یک اثر موسیقایی در درجه اول به عهده آهنگساز و شاعر است و خواننده مجموع تلاش این دو را به نمایش می گذارد ولی درنهایت همه چیز به نام خواننده تمام می شود.

وی در ادامه با اشاره به انتشار آلبوم موسیقی محلی بختیاری "تیام" گفت : سه هزار نسخه از این آلبوم در همایش دو روزه مدیرعاملان شعب مختلف انجمن موسیقی منتشر شد و در اختیار مهمانان قرار گرفت ولی نسخه اصلی این کار برای علاقمندان به موسیقی ایرانی هنوز منتشر نشده و قرار است با اصلاحاتی در دفترچه معرفی آلبوم به زودی در دسترس مخاطب قرار گیرد.

این آهنگساز در پایان صحبت های خود به اشعار آلبوم موسیقی "تیام" اشاره کرد و گفت : مجموع اشعار قطعات محلی بختیاری آلبوم "تیام" متعلق به داراب رئیسی شاعر ایل بختیاری است که در منطقه خود از محبوبیت و شهرت بسیاری برخوردار است، زمانی که بابت حق الزحمه این اشعار با او صحبت کردم گفت که برای این اشعار پولی نمی خواهد و آنها را به مردم ایران به خصوص ایل بختیار تقدیم کرد؛ به عقیده من حرکت این شاعر جای تقدیر بسیار دارد.