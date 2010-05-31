تجهیز تمام مناطق تهران به دستگاه سنجش صوت تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده صبح امروز دوشنبه در نشست خبری هفته محیط زیست در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر دلیل بی توجهی سازمانهای متولی به آلودگی صوتی و تشعشعات مغناطیسی در شهر تهران گفت: این مهم بر عهده وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست است که تا کنون اقدام قابل قبولی انجام نشده است.

وی افزود: متاسفانه برخی از مناطق مسکونی مانند نواب و بیمارستانهایی مانند بیمارستان اعصاب و روان در کنار اتوبان ساخته شده اند و در خطر آلودگی صوتی قرار دارند.

حیدرزاده گفت: با نصب 22 دستگاه سنجش آلودگی صوت در 22 منطقه تهران تا پایان سال می توان میزان شدت آلودگی صوتی هر منطقه را به روز و ساعت ارزیابی کرد.

وی در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ای میان سازمان محیط زیست کشور و شهرداری تهران خبر داد و افزود: قرار بود این تفاهمنامه در هفته محیط زیست میان شهردار تهران و معاون رئیس جمهور منعقد شود که به علت سفر رئیس سازمان محیط زیست به زمانی دیگر موکول شد.

حیدرزاده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا دیر به فکر این تفاهم نامه افتاده اید، گفت: ما پنج سال است که تلاش می کنیم این تعامل انجام شود ولی در دولت نهم موفق نشدیم اما با توجه به اینکه مهندس محمدی زاده قبلا در شهرداری تهران فعالیت داشته و با مشکلات زیست محیطی آگاه است از این تفاهم نامه استقبال کرده است.