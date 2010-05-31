حجتالاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این محفل قرآنی پنجشنبه شب با حضور علاقمندان و قاریان و حافظان قرآن کریم در بیت حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این محفل نورانی علاوه بر قرائت قرآن توسط احمد ابوالقاسم قاری بینالمللی، مسابقه قرآنی نیز برگزار میشود و در پایان به تعدادی از برترینهای این مسابقه جوایزی خواهد شد.
عظیمی از برگزاری دومین جلسه ستاد برگزاری محفل انس با قرآن در بیت امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: در این جلسه که مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی و مدیرعامل مجمع حافظان و قاریان قرآن کریم استان قم حضور داشتند پیرامون نحوه برگزاری این محفل قرآنی تبادل نظر شد.
در سالروز رحلت امام خمینی(ره)؛
محفل انس با قرآن در بیت امام خمینی(ره) برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم از برگزاری محفل انس با قرآن در بیت حضرت امام خمینی (ره) در سالروز رحلت ایشان خبر داد.
حجتالاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این محفل قرآنی پنجشنبه شب با حضور علاقمندان و قاریان و حافظان قرآن کریم در بیت حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
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