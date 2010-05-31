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۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

در سالروز رحلت امام خمینی(ره)؛

محفل انس با قرآن در بیت امام خمینی(ره) برگزار می⁯شود

محفل انس با قرآن در بیت امام خمینی(ره) برگزار می⁯شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم از برگزاری محفل انس با قرآن در بیت حضرت امام خمینی (ره) در سالروز رحلت ایشان خبر داد.

حجت⁯الاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این محفل قرآنی پنجشنبه شب با حضور علاقمندان و قاریان و حافظان قرآن کریم در بیت حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این محفل نورانی علاوه بر قرائت قرآن توسط احمد ابوالقاسم قاری بین⁯المللی، مسابقه قرآنی نیز برگزار می⁯شود و در پایان به تعدادی از برترینهای این مسابقه جوایزی خواهد شد.

عظیمی از برگزاری دومین جلسه ستاد برگزاری محفل انس با قرآن در بیت امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: در این جلسه که مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی و مدیرعامل مجمع حافظان و قاریان قرآن کریم استان قم حضور داشتند پیرامون نحوه برگزاری این محفل قرآنی تبادل نظر شد.

کد مطلب 1092816

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