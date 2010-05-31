به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی در مطلب خود می نویسد: این سیاستها خسته ‌کننده بوده و موجب افسردگی می شوند.

در این مطلب که توسط "استیو والت" تحلیلگر آمریکایی به رشته تحریر در آمده می خوانیم: سیاستهای واشنگتن در قبال ایران که معلوم نیست چه کسی آنها را هدایت می‌ کند، عاری ازهرگونه خلاقیت است.



نویسنده در ادامه از روشن بودن اهداف را یکی از ویژگیهای سیاست خارجی مناسب دانسته و می نویسد که اهداف سیاست های آمریکا در قبال ایران مشخص نیست.

وی همچنین یکدست بودن را از عوامل پیشرفت یک سیاست و طرح مناسب دانسته و با اشاره به موارد مختلف عنوان می کند که سیاست های کاخ سفید در قبال ایران یکدست نیستند.

این تحلیلگر آمریکا تصریح کرد: سیاستهای کنونی دولت اوباما در ارتباط با ایران نه عملی است و نه از یکدستی برخوردارند.

وی افزود: برای مثال دولت اوباما از ایران انتظار دارد غنی ‌سازی اورانیوم را متوقف کند، خواسته ‌ای که به هیچ وجه دست یافتنی نیست.

والت در ادامه با اشاره به موضوع غنی سازی در ایران می نویسد: هیچ کس در ایران حاضر نیست غنی‌ سازی متوقف شود و همه به مصمم به حفط آن هستند.