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۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

اولین کنگره سراسری امام خمینی (ره) در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین کنگره سراسری امام خمینی (ره) جوانان، احیا و مکارم اخلاقی با شرکت مسئولان کشوری و استانی در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم تهران ظهر دوشنبه در این همایش گفت: دشمنان همواره در سالهای گذشته تلاش کرده اند ملت را از هویت اسلامی خود خارج کنند.

مهدی کوچک زاده افزود: وقتی مقابله نظامی و حذف فیزیکی و جنگ راه به جایی نبرد دشمنان به شیوه های دیگری برای مقابله روی آورده اند.
 
وی اظهار داشت: دشمنان در تلاش هستند تا با نفوذ در فکر و روح جوانان این ملت، بدون مقابله فیزیکی به ایجاد انحراف در معیارها بپردازند.
 
کوچک زاده خاطرنشان کرد: امروز شاخصی که این ملت را به اوج قدرت و عظمت نشاند و بی آن انقلاب در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، ایده های حضرت امام راحل است.
 
نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: حضرت امام، امام رحمت بود و کسی را طرد نمی کرد و باید اندیشه های حضرت امام شناخته شود.
 
123 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.
 
کد مطلب 1092872

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