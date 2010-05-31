اولین کنگره سراسری امام خمینی (ره) در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم تهران ظهر دوشنبه در این همایش گفت: دشمنان همواره در سالهای گذشته تلاش کرده اند ملت را از هویت اسلامی خود خارج کنند.

مهدی کوچک زاده افزود: وقتی مقابله نظامی و حذف فیزیکی و جنگ راه به جایی نبرد دشمنان به شیوه های دیگری برای مقابله روی آورده اند.

وی اظهار داشت: دشمنان در تلاش هستند تا با نفوذ در فکر و روح جوانان این ملت، بدون مقابله فیزیکی به ایجاد انحراف در معیارها بپردازند.

کوچک زاده خاطرنشان کرد: امروز شاخصی که این ملت را به اوج قدرت و عظمت نشاند و بی آن انقلاب در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، ایده های حضرت امام راحل است.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: حضرت امام، امام رحمت بود و کسی را طرد نمی کرد و باید اندیشه های حضرت امام شناخته شود.

123 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

