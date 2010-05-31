به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری از مسئول ساحل فرح آباد خواست با تمام قوا نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مسافران و همشهریان در ایام تابستان اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی شیرهای آب شرب، تعبیه صندوق های پیشنهادات و نیز تهیه لباس های متحدالشکل برای پرسنل شهرداری شاغل در پلاژ فرح آباد ضروری است.

وی با اشاره به ورود میلیونی مسافران به استان مازندران خواستار ارائه بهترین خدمات در پلاژ شهرداری به مسافران شد.

میرصالح صالحی نیا نائب رئیس شورا با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، اظهار داشت: مدیریت در پلاژ شهرداری ساری باید بگونه ای باشد که همچون سال گذشته هیچ غریقی در این ساحل نداشته باشیم.

سیدعلی بهروش رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا نیز با اشاره به جایگاه والای ناجیان غریق گفت: ناجیان غریق نبض امنیت در ساحل و دریا هستند و باید امکانات لازم برای آنها فراهم آید.

وی ادامه داد: ناجیان غریق مرد و زن که باید هشت سال از روز زیر آفتاب سوزان در ساحل از جان شناگران محافظت کنند نباید دغدغه امکانات اولیه را داشته باشند.

ناد علی رمضان پور سخنگوی شورای شهر ساری گفت: امکانات پلاژ شهرداری ساری باید از طریق نصب بنر به اطلاع همشهریان و مسافران برسد .

وی همچنین خواستار اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در پلاژ شهرداری شد تا خاطره ای خوش از ساری در ذهن مسافران باقی بماند.