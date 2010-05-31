به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره بیان اینکه امروز با وجود پیشرفت تکنولوژی و وسایل آموزشی ، قصه گویی به عنوان وسیله ای برای بیان مسائل انسانی و آموزشی کاربرد دارد تصریح کرد: قصه در مسیر تحولی خود ، وسایل پیشرفته را به خدمت گرفته است.

گرجی با اشاره به اینکه از روزگاران کهن قصه به عنوان مهمترین و بانفوذترین شیوه پژوهشی جهت تهفهیم و نهادینه کردن باورهای دینی و مذهبی در آدمی و به ویژه در کودکان به کار گرفته شده اظهار داشت: خداوند در کتب آسمانی به قصه گویی پرداخته و قصه گویی را مایه پند و عبرت آموزی برای خردمندان دانسته است.

گرجی اهداف کلی جشنواره را نشر فرهنگ اهل بیت و شناساندن شخصیت والای امام رضا (ع) به کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: اهداف جانبی جشنواره نیز شناخت و جمع آوری قصه های موجود پیرامون شخصیت امام رضا (ع) و زیارت آن حضرت است.

وی زمان ارائه آثار به جشنواره را از بیستم خرداد تا 27 مهر سال جاری عنوان کرد و افزود: زمان ارسال فراخوان و دریافت آثار را از بیستم خردادماه تا بیستم شهریورماه است.

گرجی گفت: قصه شرح تحول اندیشه و اعتقاد انسات در طول زمان و اعصار است و قصه گویی در طول تاریخ و از ابتدای زندگی بشر و پیدایش زبان ، پیوسته به عنوان وسیله ای برای بیان روش های زندگی، انتقال فرهنگ، تمدن، آداب، سنن آموزشی انسان به ویژه برای فرزندان بکار رفته است.