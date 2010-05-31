تخصیص اعتبار ملی به پروژه فاضلاب کرمان ضروری است

محمد جواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی سالهای اخیر شهر کرمان به دلیل ورود فاضلاب شهری به سفره های آب زیر زمینی شهر کرمان شاهد افزایش سطح آب در این مناطق است که در راستای رفع این مشکل اقداماتی از جمله حفر چندین حلقه چاه و خروج آب از این چاه ها صورت گرفته است.

وی گفت: در سال جاری نیز با حفر چندین چاه دهانه گشاد و ایجاد گالری به صورت قنوات این آبها از مناطق مختلف شهر جمع آوری می شوند.

وی در خصوص این مسئله که این پروژه های موقتی هستند و کرمان نیاز به تکمیل طرح فاضلاب شهری است نیز گفت: در حقیقت اعتبارات طرح فاضلاب شهر کرمان به صورت قطره چکانی تزریق می شود و همین مسئله موجب کندی طرح شده است و با توجه به بزرگی پروژه این طرح باید به صورت ملی تعریف شود و اعتبار اختصاص یابد اما تاکنون نیز استان هر کاری که می توانسته در این خصوص انجام داده و هم اکنون نیز درحال پیگیری است.

معاون عمرانی استاندار کرمان افزود: در این زمینه مکاتباتی و مذاکراتی نیز با وزرات نیرو صورت گرفته است اما به صورت خاص در مصوبات دور سوم سفر مطرح نشد چون طرح از قبل مصوب بود و از نظر بودجه با مشکلاتی روبروست که قرار شد که در این زمینه با وزارت نیرو مکاتبه شود.

کامیاب تاکید کرد: این مسئله در حال پیگیری است اما برای مهار آبهای زیرزمینی باید چند طرح نیز به صورت موازی با اقدامات تکمیل فاضلاب شهری انجام شود تا اثرات آن کاهش یابد.

وی در خصوص احتمال نشست زمین در کرمان به دلیل خالی شدن یکباره این آبها گفت: در این خصوص چندین مشاور درحال فعالیت هستند و این مسئله به دلیل حفر چندین چاه در مناطق مختلف شهر و تخلیه همزمان آب صورت نمی گیرد.