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۲۴ تیر ۱۳۸۲، ۱۹:۴۹

فرشاد پيوس در گفت و گو با " مهر " :

از اين وضع خسته شده ام

فرشاد پيوس مهاجم محبوب پرسپوليس با انتقاد از وضعيت كنوني اين باشگاه از شرايط پيش آمده ابراز نگراني كرد.

وي در گفت و گو با خبرنگار " مهر " افزود: متاسفانه تا به امروز هر صحبت دلسوزانه اي كه داشته ايم راه به جايي نبرده و در باشگاه پرسپوليس معلوم نيست چه مي گذرد.

پيوس گفت : اختلاف نظرها در باشگاه زياد است و هر كس ساز خودش را مي زند. مساله اختلاف پروين با باشگاه هم به خودشان مربوط است و من نمي توانم دخالتي بكنم. ضمن اينكه دخالت من و امثال من تاثيري در روند باشگاه ندارد و آنها هر كاري را كه بخواهند انجام خواهند داد. واقعا از اين وضع خسته شده ام ، تنها اميدوارم مشكلات به زودي حل شود تا پرسپوليس به روزهاي اقتدار گذشته اش بازگردد.  

کد مطلب 10929

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