به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در همایش تجلیل از بانوی سرافراز ایرانی که امروز دوشنبه در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد در ادامه سخنانش با اشاره به ولادت حضرت زهرا (س) گفت: بدون تردید حضرت زهرا الگوی انسان کامل است.

وی افزود: حضرت زهرا را باید زهرا شناسان معرفی کنند کسی نمی تواند ایشان را معرفی کند جز کسی که از جنس انسان کامل باشد.



رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بانوان و زنان ایرانی به عنوان پرچمدار عالم هستی با شناخت حضرت زهرا (س) و با گام گذاشتن در راه ایشان روز به روز برای ملت ما و جامعه بشری افتخار می آفرینند، گفت: امروز هر زیبایی، محبت، امید، عشق و ارزش های الهی درجهان جاری است به واسطه وجود حضرت زهرا (س) است و در آینده ای که بنا است همه خوبی ها برهمه عالم حاکم شود باز آن اتفاق بزرگ به واسطه حضرت زهرا (س) خواهد بود.

احمدی نژاد با اشاره به نقش زنان در جامعه عنوان کرد: باید دائما این نقش را در جامعه تبیین کنیم زیرا در هر جامعه و تمدنی که نقش زن دچار خدشه شد آن جامعه و تمدن دچار انحراف و سقوط شد.

وی با بیان اینکه اگر زن به عنوان محوری ترین عنصر سعادت جامعه از جایگاه حقیقی خود فاصله بگیرد همه مناسبات جامعه مختل خواهد شد، زن را مظهر عشق و لطف الهی دانست و گفت: مهمترین ماموریت زن تربیت و انسان سازی، جامعه سازی و دمیدن و جاری کردن عشق، محبت و انسانیت به کالبد جامعه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر جامعه از انسانیت بو می برد به دلیل فداکاری زنان جامعه است، گفت: اگر زنان از ماموریت اصلی فاصله بگیرند و روحشان خشن شود و از آن لطافت فاصله بگیرند جامعه متلاشی خواهد شد.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به مردم غزه گفت: رژیم صهیونیستی مردم غزه را در خانه خود محاصره کرد راه آب و غذا و دارو را بر آنها بسته است و دائما بمباران شیمیایی می کند و اگر کسی بخواهد به آنها آب، غذا و دارو برساند او را می کشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه هم اکنون شیوه های آدم کشی در غرب بی سابقه است گفت: آنها به راحتی در دنیا جنایت می کنند و جایزه صلح نوبل را هم می گیرند ولی اگر ملتی بر روی حق و عدالت بایستد به آنها هجوم می آورند.

وی با طرح این سئوال که چرا دنیا هم اکنون به جایی رسیده است که بیش از یک میلیارد انسان بر روی کره زندگی می کنند و حتی برخی ازاین جمعیت یک وعده نان خشک هم برای خوردن پیدا نمی کنند،گفت: حساسیتی به این موضوع وجود ندارد زیرا در دلشان محبتی نیست چرا که کسانی که باید محبت را در دل آنها بکارند .

احمدی نژاد گفت: زن هر کجا که باشد استاد دانشگاه، رئیس دولت و حتی خانه دار نقش اصلی آن جاری کردن محبت و مهربانی در جامعه است که اگر آن آسیب ببیند کل جامعه آسیب می بیند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش منتشر شده در انگلستان گفت در گزارشی می خواندم که هم اکنون 51 درصد خانواده های آن کشور یک نفره هستند. ببینند آنها چه جامعه ای دارند و می خواهند آن را به جوامع دیگر تحمیل کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر زن به خوبی نقش خود را ایفا کند فرزندان و همسر او نیز موفق خواهند شد گفت: محال است که مردی موفق باشد بدون آنکه محبت و درایت مادر را پشت سر خود نداشته باشد هر چه خوبی در جامعه می بینیم تجلی زن و خوبی های مادرانه است.

احمدی نژاد با بیان اینکه زنان ما در جمهوری اسلامی ایران با حفظ نقش زن در همه عرصه ها حضور افتخار آمیزی دارند گفت: امروز زنان در جامعه ما در حقیقت مدیران اصلی جامعه هستند البته این به این معنی نیست که ظلم و اجحافی درحقشان نمی شود.

وی با بیان اینکه در اتفاقات سرنوشت ساز زنان ما همواره پیشگام و جلوتر از زنان ما حرکت کرده اند، گفت: چه در پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس این زنان بودند که ایستادگی کردند امروز زنان و دختران ایرانی با نشاط در همه عرصه ها حضور دارند.

احمدی نژاد از همکاران زن خود در کابینه دهم نیز تقدیر کرد.