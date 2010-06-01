دعای کلیسا برای جام جهانی/ حمایت واتیکان از تحقیقات سلولهای بنیادین؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

احتمال سرپوش گذاشتن بر رسواییهای کشیشها تأیید شد

یکی از کاردینالهای عالیرتبه واتیکان احتمال سرپوش گذاشتن روی پرونده رسواییهای جنسی کشیشهای کاتولیک از سوی کلیسا را مورد تأیید قرار داد اما از کاتولیکهای ایتالیا خواست اعتماد خود را به کلیسا از دست ندهند.

کاردینال آنجلو بگناسکو رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیایی در سخنرانی اختتامیه همایش عمومی سالانه کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایتالیا در واتیکان اظهار داشت: احتمال سرپوش گذاری روی پرونده های رسوایی های کشیشها حتی در ایتالیا نیز وجود دارد . این رسوایی به وجود آمده از سوی کشیشها اشتباه بوده و باید بر آن غلبه کرد.

مارینو کروسیتا دبیرکل کنفرانس اسقفهای ایتالیایی اظهار داشت: حدود 100 پرونده سوء طی 10 سال اخیر در همایش عمومی سالانه کنفرانس اسقفهای کاتولیک مطرح شده و بی تردید این پرونده ها در مرحله محاکمه کلیسایی و دیگر اقدامات مقتضی قرار خواهند گرفت.

وی از ارائه آمار درباره پرونده هایی که تا کنون اقدامی در رابطه با آنها صورت گرفته امتناع کرد و گفت: براساس قانون ایتالیا ضرورتی ندارد اسقفها مضنونین به سوء استفاده ها را به پلیس گزارش کنند.

کلیسای کاتولیک در نتیجه فاش شدن پرنده های رسوائی های کشیشان در کلیسا با شکاف بزرگی رو به رو شده است، بسیاری از متهمان این پرونده ها در آمریکا، آلمان، اتریش و ایتالیا قرار دارند.

واتیکان نیز به سرپوش گذاشتن روی این پرونده ها و عدم اتخاذ رویکرد مناسب برای خلع کشیشهای خطاکار از خدمت و یا تحویل آنها به پلیس متهم شده است.

زخمهایی ایجاد شده در اثر رسوایی کشیشها غیرقابل کتمان است

درحالی که پرونده‌های رسوایی‌های اخلاقی کلیسای کاتولیک در ایتالیا در معرض توجه عمومی قرار گرفته، پاپ بندیکت شانزدهم به اسقفهای ایتالیایی گفت زخمهای به وجود آمده از رسواییهای کشیشهای کودک آزار را نمی‌توان پنهان کرد.

پاپ بندیکت شانزدهم در دیدار با اسقفهای ایتالیایی اظهار داشت که رسالت انجیلی اسقفها با پنهان کردن زخمها و آثار آن برجامعه کلیسایی به علت ضعت و گناه عده ای از اعضای خود تناقض دارد.

به نظر می رسد موج رسوایی های اخلاقی کلیسای کاتولیک که کلیساهای اروپا و آمریکا را لرزاند دیرتر به ایتالیا رسیده است، از هفته گذشته این پرونده ها در کلیساهای ایتالیایی توجه ملی را به خود جلب کرده است . هفته گذشته یک اسقف ارشد نخستین آمار را درباره این پرونده ها در ایتالیا ارائه داد و اظهار داشت که کلیسا طی 10 سال گذشته حدود 100 تحقیق از کشیشهای مظنون به سوء استفاده جنسی در این کشور انجام داده است.

کنفرانس اسقفهای ایتالیایی هنوز آماری درباره تعداد کشیشهای متهم این پرونده ها ارائه نداده است. در هفته ای که گذشت یک کشیش 73 ساله در شمال ایتالیا به اتهام سوء استفاده از قربانی 13 تا 16 ساله دست گیر شد و هفته گذسته نخستین باری بود که یک اسقف در دادگاهی علیه یک کشیش متهم به سوء استفاده جنسی شهادت می داد.

کلیسای کاتولیک طی چندین ماه گذشته درگیر مناقشات برسر رسوایی های جنسی کشیشهای کاتولیک و این اتهام بوده است که واتیکان روی بسیاری از این پرونده ها در کشورهای اروپایی و آمریکا سرپوش گذاشته است.

گردهمایی ائتلاف تمدنها با محوریت برقراری صلح در برزیل برگزار شد

همایش ائتلاف تمدنهای سازمان ملل سومین گردهمایی سالانه خود را ازروز پنجشنبه 27 می ( 6 خرداد) به مدت سه روز در ریودوژانیرو برزیل با عنوان " پل میان فرهنگها، برقراری صلح" با حضور هئیتهای عالی رتبه‌ای چون رئیس جمهور برزیل، نخست وزیر ترکیه و دبیرکل سازمان ملل برگزار شد.

برگزارکنندگان اعلام کردند انتظار می رود تعداد شرکت کنندگان در این همایش به 2 هزار نفر برسد، بسیاری از این شرکت کنندگان رهبران سیاسی، تجاری و دینی و همچنین فعالان جامعه مدنی هستند.

این همایش دربرگیرنده چند جلسه کاری با موضوعات مختلفی از مهاجرت تا حقوق بشر و موزش است و همچنین در کنار آن جلسات ویژه یا با محوریت شبکه های اجتماعی و اینترنتی برگزار می شود، موضوعی که به علت فیلتر شدن فیس بوک در پاکستان برسر راه اندازی صفحه ای برای نقاشی تصویر حضرت محمد(ص) انتخاب شده است.

این ائتلاف با گروه دوستان خود دارای 120 عضو است که برخی از این اعضا علاوه بر شخصیتهای عالی کشورها دربرگیرنده سازمانهای بین دولتی چون سازمان کنفرانس اسلامی و شورای اروپا هم هست.

کشورهای عضو این ائتلاف افغانستان، آذربایجان، بلاروس، بوسنی هرزگوین، ایران، قزاقستان، مونته نگرو، پاکستان، روسیه، صربستان، اکراین و ازبکستان است. به رغم این که 5 سال از پیدایش این ائتلاف می گذرد ایالات متحده دو هفته پیش به عضویت این ائتلاف درآمد.

توماس اتوپ مدیر آموزش و تحقیقات ائتلاف تمدنها گفت: امیدوارم این نشست فرصتی باشد تا نظریه برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون مورد بررسی قرار گیرد. این ائتلاف به نوعی برای مقابله با چنین الگویی تکشیل شده چرا که این الگو هیچ گونه کارکردی ندارد.

سپکتور از کارشناسان روابط بین الملل در بنیاد ژتولیو واگاس در ریودوژانیرو اعتقاد دارد که این همایش فرصتی برای گفتگوی میان تمدنها فراهم می کند. پس از یازدهم سپتامبر قسمت اعظم بحثهای سیاسی درباره چگونگه جنگ علیه ترور است. استدلال ائتلاف تمدنها این است که نه تنها باید تلاش کنیم شکاف به وجود آمده را پر کنیم بلکه باید تلاش کنیم راه رفته را اصلاح کرده و درباره کارکرد فرهنگ و سیاست و قرن بیست و یکم به گفتگو بنشینیم.

این همایش فردا شنبه 8 خرداد ماه در آخرین روز برگزاری جلسه ای با عنوان " گفتگوی تمدنها و بازسازی نظم جهانی" خواهد داشت.

کلیسای ارتدکس قبرس منتقدان پاپ را به سکوت فراخواند

رهبر کلیسای باستانی ارتدکس قبرس نسبت به انتقادهایی که از سوی شخصیتهای دینی این کلیسا نسبت به سفر پاپ به قبرس طی روزهای 4 تا 6 ژوئن (14 تا 16 خرداد) صورت گرفته هشدار داد و گفت: این افراد اگر نمی‌توانند از پاپ استقبال کنند، باید سکوت کنند.

برخی از اعضای شورای عمومی کلیسای ارتدکس قبرس به عنوان هیئت حاکم کلیسای قبرس با سفر پاپ به این جزیره مدیترانه ای مخالفت کرده و حتی وی را "مرتد" توصیف کرده‌اند.

دست کم پنج نفر از اعضای شورای عمومی کلیسا درنظر دارند مراسم استقبال از پاپ را تحریم کنند، اما در این میان رهبر کلیسای ارتدکس قبرس به منتقدان هشدار داد که آنها باید از دستورات اطاعت کرده و از اهانت به مهمان کلیسا و دولت پرهیز کنند.

سقف اعظم شریسوستوموس رهبر کلیسای ارتدکس قبرس گفت: در کلیسا دموکراسی، آزادی بیان و سخن وجود دارد، افراد نمی‌توانند نخستین چیزی را که به ذهن آنها می‌رسد اجرایی کنند.

سفر بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان به قبرس براساس دعوت رسمی شریسوستوموس و دمیتریس خریستوفیاس رئیس جمهور قبرس صورت می‌گیرد.

رهبر کلیسای ارتدکس قبرس گفت: مردم می‌توانند به آنچه دوست دارند اعتقاد داشته باشند اما این امر به معنای اهانت به مهمان نیست.

اکثر جمعیت بخش یونانی‌نشین قبرس را پیروان کلیسای ارتدکس تشکیل داده‌اند. جامعه کوچکی از کاتولیکها نیز در این کشور زندگی می‌کنند و به طور کلی بحث درباره تمایزات یا مناقشات دینی به‌ندرت در این منطقه رخ می‌دهد.

تمایز کلیدی میان مسیحیان ارتدکس و کاتولیک این است که در دکترین کاتولیک تصریح می‌کند پاپهای رم قدرت مطلق بر تمام اسقفهای دیگر را دارند. این دو کلیسا به صورت رسمی در قرن یازدهم از هم جدا شدند، جدایی که از آن با عنوان جدایی بزرگ یاد می‌کنند.

کلیساهای ارتدکس قبرس تبار خود را به برخی از نخستین حواریون مسیح نسبت می‌دهد. براساس کتاب اعمال در متون مقدس مسیحی، پل از حواریون مسیح در سال 47 پس از میلاد همراه بارناباس بنیانگذار کلیسای قبرس، مارک از نویسندگان انجیل و از خویشاوندان بارناباس از قبرس دیدن کرد.

واتیکان به تحقیقات سلولهای بنیادین بزرگسالان روی آورد

واتیکان می‌خواهد کاتولیکها را از این امر مطلع کند که تمام تحقیقاتی که روی سلولهای بنیادین انجام می‌شوند گناه نیست، به همین منظور با تأمین بودجه یک میلیون دلاری برای شرکتی مستقر در منهتن در صدد است در رابطه با درمان با سلولهای بنیادین بزرگسالان تحقیق کند.

کلیسای کاتولیک و گروههای ضد سقط جنین با تحقیقات سلولهای بنیادین که از رویان بشر استفاده می‌کنند مخالف هستند چرا که این امر به معنای از بین بردن رویان و جمع آوری سلولهای بنیادین است. سلولهای بنیادین بزرگسالان از افراد زنده گرفته می‌شود که تمام تمایز با سلولهای بنیادین رویانی آن تا جایی که مد نظر واتیکان است همین ویژگی محسوب می‌شود.

توماس ترفنی رئیس شورای پاپی فرهنگی در این رابطه اظهار داشت: بعد مهم تحقیقات سلولهای بنیادین براساس این حقیقت است که زندگی بشری در معرض خطر قرار نمی‌گیرد. این نوع تحقیقات از برخی از چالشهای اخلاقی که تحقیقات سلولهای بنیادین مطرح می‌کند نیز دور می‌ماند.

این یک میلیون دلاری که واتیکان برای این همکاری پرداخت کرده از سوی دو بنیادی بودکه واتیکان از آن نام نمی‌برد. این ابتکار عمل از پیشبرد تکنولوژیهای سلولهای بنیادین حمایت کرده و برنامه‌های آکادمیکی را برای آموزش کشیشهای آینده درباره اخلاق زیستی و تحقیقات سلولهای بنیادین بزرگسالان فراهم می‌کند.

شرکتی که واتیکان بودجه یک میلیون دلاری را برای آن فراهم کرده " نئو استم" نام دارد و درحال توسعه درمانی برای احیای بافتهای انسانی با سلولهای کوچک ابتدایی هستند که چون سلولهای گرفته شده از رویان عمل می‌کند اما این سلولها در مغز استخوان بزرگسالان نیز وجود دارند.

این سلولهای کوچک رویانی مانند که "VSEL" نامیده شده‌اند برای ساخت ماهیچه‌های قلب پس از حمله قلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا احتمالا با دردهای ناحیه کمر مبارزه می‌کند و با یک تخمین تقریبی می‌توان گفت تحقیق برای استفاده از این سلولهای بنیادین بزرگسالان در درمان این بیماری‌ها سه تا پنج سال دیگر به طول می‌انجامد.

کلیسا به‌شدت با تحقیقات سلولهای بنیادین رویانی مخالف است چرا که این تحقیقات دربرگیرنده نابودی رویانها است، اما از استفاده سلولهای بنیادین بزرگسالان که در بدن تمام بزرگسالان شکل گرفته حمایت می‌کند. تحقیقات سلولهای بنیادین رویان بشری از رویانهای مازاد لقاح خارج از رحم استفاده می‌کند.

هر دو مورد دارای توانایی تغییر شکل انواع سلولها هستند و احتمال تعویض عضوی که با بیماریهایی چون پارکینسون از کار افتاده را فراهم می‌کند، اما تحقیقات سلولهای بنیادین رویان فراگیرتر از سلولهای بنیادین رویان است و دانشمندان برای رشد سلولهای بنیادین بزرگسالان نسبت به سلولهای رویانی در آزمایشگاه با دشواری‌های بیشتری رو به رو هستند.

زنان فعال در عرصه بین ادیان از مسجد بیت‌الحمید کالیفرنیا دیدن کردند

130 زن پیرو ادیان مختلف از کمیته زنان بین ادیان کالیفرنیای جنوبی آمریکا برای آشنایی با اسلام و مسلمانان از مسجد شهر چینو در کالیفرنیا دیدن کرده و در جلسه پرسش و پاسخ با حضور امام جماعت این مسجد شرکت کردند.

این گروه از زنان فعال در عرصه گفتگو و تعاملات بین ادیان پس از دیدار از بخشهای مختلف مسجد و پیش از شرکت در جلسه پرسش و پاسخ از فضای داخلی مسجد که مختص اقامه نماز جماعت است دیدن کرده و امام جماعت این مسجد اصول اولیه اعتقادات اسلام را برای آنها تبیین کرد.

مسجد بیت الحمید دارای ساختمان زیبا با معماری منحصر به فردی است که در قلب چینو ولی، 64 کیلومتری شرق لس آنجلس، کالیفرنیا قرار دارد. این مسجد در اکتبر سال 2009 پس از انجام تعمیرات و وسیع شدن فضای اقامه نماز از 1393 متر مربعی به فضای 2508 متر مربعی تبدیل شد.

مسجد بیت الحمید دربرگیرنده دو سالن اقامه نماز جماعت، دو سالن گردهمایی، یک مهدکودک، اتاق کنفرانس، کتابخانه، کتابفروشی، سه سالن چند منظوره و ده دفتر کار است.

از جمعیت دقیق مسلمانان این منطقه اطلاعاتی در دست نیست. تعداد مسلمانان آمریکا را بین 4 تا 6 میلیون، 5 الی 7 میلیون، 7 تا 8 میلیون، و حتی بین 3 تا 9 میلیون نفربرآورد کرده‌اند. باراک اوباما در سخنرانی خود در سال 2009 این تعداد را هفت میلیون نفر ذکر کرد.

دعای مکتوب کلیسای انگلیکن برای جام جهانی 2010

بسیاری از طرفداران فوتبال می‌دانند که ماهها تمرین، مهارتهای درخشان و یک مربی مطمئن ضمانتی برای موفقیت در جام جهانی که کمتر از سه هفته به آغاز آن مانده نیست، از این رو برخی اسقفهای کلیسای انگلیکن انگلستان اقدام به نوشتن دعا با کاربرد مختلف در این رابطه کرده‌اند.

اسقفهای کلیسای انگلیکن انگلستان با اتکا به اینکه شاید اندکی کمک از بالا بتواند به تیم فوتبال کشورشان کم کند اقدام به به نوشتن این دعاها زده اند.

نخستین دعا که از سوی اسقف کرویدون نوشته شده به طرفداران امید می دهد رقابتها را منبعی برای جشن و شادمانی بدانند. دعای دیگر برای افرادی نوشته شده است که علاقه ای به تماشا و یا حتی دنبال کردن جام جهانی ندارند، در این دعا از آنها خواسته شده با طرفداران حس همدردی داشته باشند.

اسقف بینز از کلیسای انگلستان که خود از طرفداران لیورپول است در این رابطه گفت هرکس تحت تأثیر جام جهانی قرار می گیرد بنابراین داشتن دعاهای مناسب با کاربردهای مختلف معقول است.

در نخستین دعا برای کسانی که در جریان رقابتها کار و بازی می کنند ، از خداوند خواسته شده آنها به سمت هدف هدایت شده، حفظ شوند و مورد حمایت قرار گیرند. در دعای دوم، این اسقف انگلیسی از خداوند خواست لطف خود را شامل کشور میزبان، آفریقای جنوبی و افرادی کند که برای تماشای رقابتها به این کشور سفر می کنند. در آخرین دعا وی از تمام افرادی که فوتبال تماشا نمی کنند خواسته حس درک و صبر خود را طی هفته آینده به خانواده، دوستان و همکاران خود نشان دهند و اگر تیم آنها از رقابتها خارج شد با آنها همدردی کنند.

این اسقف افزود: این رقابتها تنها درباره فوتبال نیست بلکه درباره مللی با رنگهای مختلف از سراسر دنیا است که کنار هم جمع شده و جشنی را همراه مردم آفریقای جنوبی برگزار می کنند.

کلیسای انگلیکن در جامهای گذشته نیز دعاهای فوتبالی ارائه داده بود. در جام جهانی گذشته برای استخوان شکسته پای دیوید بکهام و در جام جهانی 2002 برای محدود کردن قدرت رونالدو و ریوالدو در آستانه برگزاری بازی انگلستان و برزیل نیز از سوی شخصیتهای دینی کلیسای انگلیکن دعاهایی ارائه شده بود.