به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری اعلام کرد که مردم ترکیه در اعتراض به اقدام وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به فعالان صلح برای رفع محاصره غزه در شهرهای استانبول و آنکارا تظاهرات بر پا کردند.

این تظاهرات در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در آنکارا و کنسولگری این رژیم در استانبول در حال برگزاری است.

در همین حال دولت ترکیه برای مقابله با پیامدهای ناشی از این حادثه نشست اضطراری تشکیل داده است.

بالگردهای رژیم صهیونیستی نیمه های شب گذشته با فرماندهی مستقیم فرمانده نیروی دریایی این رژیم به کاروان آزادی حمله کردند.

این حمله پس از آن صورت گرفت که کاروان آزادی به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک شده بود. کشتیهای صهیونیستی با پرچم های سفید در آبهای بین المللی کاروان آزادی را محاصره کردند و با بالگردهای خود آن را هدف قرار دادند.



بر اثر این حمله تاکنون 19 فعال صلح کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود حال اغلب زخمی ها وخیم گزارش داده شده است.

