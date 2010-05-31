به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این جشنواره در سه بخش خبرنگاران، مدیران مسئول مطبوعات محلی و سرپرستی روزنامه های سراسری و نمایندگی خبرگزاری ها با موضوعات مربوط به هر بخش برگزار می شود.

در بخش خبرنگاران، آثار ارسالی باید در زمینه های سرمقاله و یادداشت، مقاله در دو بخش آزاد و ویژه، گزارش، مصاحبه، عکس خبری، طنز در قالب مکتوب یا کاریکاتور و خبر که از اول سال 88 تا اول مرداد سال 89 در یکی از نشریات محلی استان یا ویژه نامه های استانی، روزنامه های سراسری و یا خبرگزاری ها منتشر شده، باشند.

بر اساس فراخوان منتشر شده هر شرکت کننده مجاز به ارسال دو اثر در هر بخش بوده و آثاری که توسط خبرگزاریها ارسال می شود باید به تایید دبیر سرویس خبرگزاری رسیده باشد.

در بخش خبرنگاران در هر محور به سه نفر جوایزی به ترتیب، نفر اول چهار میلیون ریال، نفر دوم دو میلیون و پانصد هزار ریال و به نفر سوم یک میلیون و پانصد هزار ریال اهدا می شود.

بخش دوم این جشنوراه مختص مدیران مسئول مطبوعات محلی است که در جشنواره علاوه بر ارسال آثار خبرنگاران از سه نشریه برتر محلی براساس صفحه آرایی، استفاده از عکس خبری، رعایت اصول تیترزنی، استفاده از تکنیکهای روزنامه نگاری گزارش، سرمقاله، مصاحبه و...، استفاده از رنگ و کاغذ مطلوب در چاپ نشریه تقدیر می شود.

نشریاتی در جشنواره شرکت داده می شوند که حداقل 60 درصد مطالب آن استانی و 40 درصد مطالب آن تولید خود نشریه باشد .

جوائز بخش نشریات محلی نیز به ترتیب نشریه اول شش میلیون ریال و نشریه دوم چهار میلیون ریال و نشریه سوم دو میلیون ریال است وکلیه مدیران مسئول مطبوعات محلی که علاقمند به شرکت در بخش نشریات محلی باشند باید پنج نسخه از شماره های چاپ شده نشریه از اول سال 88 تا اول مرداد ماه 89 به انتخاب خود به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بخش سوم جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای آذربایجان غربی بخش سرپرستی روزنامه های سراسری و نمایندگی خبرگزاریها بوده که در این بخش نیز از سه سرپرستی نشریه سراسری و سه نمایندگی خبرگزاری که در پوشش دهی مناسب اخبار و رویدادهای استان، منتشر نمودن گزارشات و نقدهای تاثیر گذار در ارتباط با موضوعات استان، چاپ ویژه نامه های استانی برای سرپرستان روزنامه های سراسری، استفاده از عکس خبری در اخبار و مطالب سرپرستان و خبرگزاریها فعالیت داشته اند تجلیل می شود.

جوایز بخش نشریات سراسری و خبرگزاریها نیز به ترتیب نفرات اول چهار میلیون ریال و نفر دوم دو میلیون و 500 هزار ریال و نفر سوم یک میلیون و 500 هزار ریال اعلام شده است.