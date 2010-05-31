ظرفیتهای فرهنگی کردستان باید در سال همت مضاعف شکوفا شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در همایش زن، همت مضاعف و تعالی خانواده که به مناسبت گرامیداشت هفته زن و سالروز تولد حضرت زهرا (س) برگزار شد، اظهار داشت: در سال همت مضاعف و تلاش مضاعف باید ظرفیتهای فرهنگی استان کردستان بیش از گذشته شکوفا شوند.

وی ادامه داد: استان کردستان به دلیل ویژگی های مختلف، دارای پتانسیلهای ارزشمندی در حوزه های فرهنگی است و باید با همت و همکاری فرابخشی دستگاه های دولتی در سال همت و تلاش مضاعف این توانمندی ها و ظرفیتها را شکوفا نمود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: مشارکت دادن مردم در مباحث مختلف فرهنگی و همچنین برنامه ریزی در راستای استفاده از توانایی های نخبگان بومی و محلی در راستای این مهم دو نکته ضروری است که باید برای شکوفا شدن ظرفیتهای فرهنگی کردستان بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام صفی یاری در ادامه با اشاره به سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته گرامیداشت مقام زن، عنوان کرد: الگو گرفتن از ویژگی های شخصیتی و اخلاقی آن حضرت در جامعه امروز می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیش روی اجتماع در کشور را حل کند.

وی گفت: حضرت زهرا (س) نمونه کامل از یک زن مسلمان بود که در راستای ترویج آموزه های دینی تلاش نمود و امروز تمامی بانوان جامعه اسلامی ما باید ویژگی های آن حضرت را به عنوان الگو در زندگی سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

در ادامه این مراسم که با حضور استاندار کردستان، مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی و جمعی از بانوان شاغل در ادارات و سازمانهای دولتی استان برگزار گردید، علاوه بر اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، تعدادی از بانوان فعال استان کردستان در حوزه های مختلف کاری مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.