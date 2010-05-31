به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی‌اصغر نیک نهاد ظهر دوشنبه در مراسم تودیع ومعارفه رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح قم که با حضور رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد اظهار داشت: نیروهای قضایی مسلح به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و تنها در راستای خط امام و مقام معظم رهبری حرکت می‌کند.



وی با اشاره به وقوع برخی جریانات سیاسی در کشور تصریح کرد: نیروهای قضایی مسلح باید همواره مراقب باشند تا از روزنه این گونه جریانات آسیب نبینند و نگذارند میان آنها و مردم به دلیل این گونه جریان‌ها فاصله ایجاد شود.



حجت الاسلام نیک نهاد با گرامیداشت سالروز قیام 15خرداد اظهار داشت: پایه‌های انقلاب اسلامی در این روز بنیان نهاده شد و امام خمینی(ره) توانست با درایت و همت بلند، جامعه‌ای را که در راستای غرق شدن در مرداب سیاه رژیم ستم شاهی بود نجات دهد و نور دوستی اهل بیت(ع) و اسلام را توأم با عدالت بر کشور بتاباند.



وی تأکید کرد: مسئولین باید همواره بر شناخت دیدگاه امام و راهبردی کردن آن در جامعه اهتمام داشته باشند.



در پایان مراسم، حکم بازنشستگی حجت الاسلام علی اصغر نیک نهاد و حکم مسئولیت حسین صیدی توسط رئیس سازمان‌های قضایی کل کشور ابلاغ شد و از آنان تقدیر شد.

