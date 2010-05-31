به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین خوش اقبال بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امام خمینی (ره) یک شخصیت برجسته دینی و از رهبران بزرگ سیاسی جهان اسلام است که یکی از ویژگی‌های بارز این بزرگ مرد تاریخ، ساده‌زیستی و دوری از تجملات دنیوی بود و زندگی ساده ایشان در تمام عمر شریفش گواه صادقی بر روح بزرگ اوست.

وی ادامه داد: امام راحل (ره) در همه شرایط با رفاه‌زدگی سرستیز داشته و در این راستا نیز الگویی کم‌نظیر بودند، ایشان نه تنها خود زندگی ساده و بی آلایشی داشت، بلکه به علما، مدیران و مسئولان کشور نیز همیشه سفارش می‌کرد، خود را گرفتار تجملات و تشریفات نکنند.

خوش اقبال تأکید کرد: همه باید سعی کنیم شخصیت امام‌خمینی (ره) را با همان ابعاد عظیم به درستی شناسایی کنیم چراکه تحلیل و کشف رموز شخصیت الهی امام، رهگشای حیات با عزت همه مومنان و آزادی خواهان جهان است.

وی افزود: شخصیت الهی و پیام‌های معنوی حضرت امام (ره) نه تنها برای ایرانیان بلکه برای بسیاری از پیروان سایر ادیان و مذاهب در سراسر جهان تاثیر بسیاری داشته است.

مشاور استاندار و مسئول ستاد اجرایی مراسم بیست و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: رهبرکبیر انقلاب اسلامی از صبر و استقامت محمدی (ص)، زهد و عدالت علوی، تدبیر حسنی (ع) و توکل و شجاعت حسینی (ع) درس‌ها فراگرفته و توشه‌ها به همراه داشت که با تائیدات و عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) توانست در نزدیک شدن انسان به خدا فصل جدیدی را باز کند و با حمایت مردم، انقلاب اسلامی را که نقطه عطف مهمی در تاریخ قرن بیستم بود، به سرانجام پیروزی برساند.

خوش اقبال با اشاره به برنامه‌های استان کرمانشاه در مراسم سالگرد گفت: امسال در آستانه بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بیش از 15 هزارنفر از سراسر استان در قالب 50 کاروان در روز 13خرداد ماه به مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اعزام می‌شوند.

وی افزود: با تلاشها و پیگیریهای به‌ عمل آمده توسط دستگاه‌های عضو ستاد، تمهیدات لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم ارتحال امام خمینی (ره) در استان فراهم شده است.

مسئول ستاد اجرایی مراسم ارتحال امام خمینی (ره) کرمانشاه تاکید کرد: همه کاروانها در روز پنجشنبه سیزدهم خردادماه طی مراسمی خاص با حضور مدیران استان در محل میدان امام بدرقه می‌شوند.

وی افزود: امکانات مختلفی از جمله برپایی ایستگاه‌های صلواتی در بین مسیر، اسکورت دو دستگاه خودرو پلیس راهنمایی و رانندگی، 16 دستگاه خودرو آمبولانس مجهز با اکیپ پزشکی، 200 دستگاه اتوبوس و 100 دستگاه مینی بوس حامل زائران استان را درمسیر رفت و برگشت همراهی می‌کنند.

مسئول ستاد اجرایی مراسم بیست و یکیمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین برنامه‌های ویژه‌ای برای آن دسته از همشهریانی که توفیق حضور در مرقد امام(ره) را ندارند در همه شهرستانها و بخشهای استان تدارک دیده شده است.