رئیس جدید سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهردر شهرکرد، مراسم تودیع و معارفه سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی کشور، معاون عمرانی استاندار و مسئولان استان بعد از ظهر دوشنبه در سالن فرهنگی و هنری مهر شهرکرد برگزار شد.

رئیس سابق سازمان بازرگانی این استان از فرستادن هیئتهای بازاریابی و پذیرفتن هیئت بازاریاب از کشورهای آلمان، روسیه، حاشیه خلیج فارس و چین خبر داد و بیان داشت: هیئتهای بازاریاب استان به هشت کشور فرستاده شده است.

طاهری افزود: فرستادن بازرگانان به کشورهای خارجی در امر بازرگانی داخلی تاثیر به سزایی داشته است.

وی با بیان اینکه در توزیع سیمان در نظر گرفتن رفاه عمومی تعداد توزیع کنندگان سیمان از تعداد محدود به 60 نفر افزایش پیدا کرده است.

حسن طاهری تصریح کرد: این عامل در حوزه توزیع میوه نیز صورت گرفته و تعداد توزیع کنندگان میوه در حال حاضر به 80 نفر افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اجرای طرح شرکتهای صنفی در استان اذعان داشت: هم اکنون تعدادی از این شهرکها در حال بهره برداری است.

طاهری اقدامات بلندمدت در ایجاد زیربنا منطقه ای ویژه اقتصادی، ایجاد بانک توسعه صادرات و ... دانست.

معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بازرگانی مسئولیت تامین و هدایت بازار را به عهده دارد، بیان داشت: اولویت اصلی بازرگانی تولیدات داخلی در بخشهای مختلف بر اساس ضرورت مصرف کننده و نیاز بازار در مصرف است.

عاشوری با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها، آزادسازی و تجارت نیاز به متولیان فعال در کشور است، یادآور شد: کشور ما توان رقابت با سایر کشور تولیدکننده را خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی باید وارد کشور شود که شان و منزلت کشور ایران را حفظ کند.

رئیس جدید سازمان بازرگانی چهار محال و بختیاری نیز در این مراسم در راستای توسعه بازار و تجارت، بازرگانی یکی از حلقه های زنجیر خواهد بود.

اسماعیل کاویانی با اشاره به اینکه اصحاب رسانه پشتوانه ای برای بازرگانی در استان هستند، بیان داشت: مشکل بازرگانی در استان یک مشکل فرهنگی است.

کاویانی تصریح کرد: در بحث تجارت سازمانی باید با تمامی ارگانها همگرایی صورت گیرد.