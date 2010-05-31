به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید هدایت از نهایی شدن تدوین سند راهبردی توسعه صنایع دریایی تا پایان تیرماه سالجاری خبر داد و گفت: با تلاش جمع زیادی از کارشناسان و متخصصان کشور، بررسی و جمع بندی اسناد متعدد، اولین ویرایش سند راهبردی توسعه صنایع دریایی در افق 1404 تهیه شده و امیدواریم تا پایان تیرماه در شورایعالی صنایع دریایی نیز به تصویب برسد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این مطلب افزود: سند مذکور پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود تا در تنظیم برنامه پنجم توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

هدایت در توصیف سند راهبردی توسعه صنایع دریایی اظهار داشت: این سند عمق کارشناسی خوبی دارد و بخشها و نهادهای مختلف نیز فعالانه در تدوین آن شرکت داشته اند و می توان گفت سند افتخارآفرینی تهیه شده است.

وی در خصوص ترکیب شورایعالی صنایع دریایی نیز بیان داشت: این شورا شامل وزرای صنایع و معادن، راه و ترابری، نفت، دفاع، اقتصاد و دارایی و معاون برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور است که مسئولیت کارگروه اقتصادی و فنی آن با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

این مقام مسئول در ایدرو، صنعت دریایی را یک صنعت فرابخشی عنوان کرد و افزود: این صنعت فقط به ساخت کشتی، ناو و ادوات دریایی منحصر نمی شود بلکه ساخت سازه های دریایی، پلتفرم ها و سکوهای دریایی را نیز در بر می گیرد که امروز صنایع دریایی دارای امکانات زیرساختی خوبی در منطقه است و با توجه به گسترش پروژه های نفت و گاز در دریا، توان بالایی در این حوزه در کشور وجود دارد.

هدایت ادامه داد: صنعت دریایی یک صنعت استراتژیک با فناوری بالا و مدیریت خاص است که حاشیه سود بالایی ندارد و دولتها برای آن بازار فروش و تسهیلات مالی کافی فراهم می کنند.

وی همچنین با تبریک اتمام مراحل ساخت و آزمون و تحویل کشتی ایران - اراک، به دست اندرکاران این پروژه به ویژه در مجموعه ایزوایکو، گفت: این کشتی تمام تستهای دریایی را با موفقیت گذرانده و مجوزهای موسسات بین المللی را نیز اخذ کرده است.

مدیرعامل ایدرو مجموعه ایزوایکو را بزرگترین مجموعه کشتی سازی خاورمیانه عنوان کرد و افزود: ایجاد چنین مجموعه ای امروز بدون اغراق 1.2 میلیارد دلار سرمایه و 7 سال زمان نیاز دارد.

هدایت با بیان این که ساخت کشتی ایران - اراک که 187 متر طول، 30 متر عرض و 18 متر ارتفاع داشته و با حمل بار 35 هزار تن، مستلزم دارابودن دانش فنی است، اظهار داشت: در طول دوره ساخت این کشتی انتقال فناوری انجام گرفت و آموزشهای لازم ارائه و ساز و کارهای ساخت فراهم شد و پیمانکارانی حول و حوش این صنعت شکل گرفتند تا در نهایت مجموعه عظیم و منحصر به فرد ایزوایکو توانست با ساخت کشتی ایران - اراک وارد جرگه سازندگان کشتی های بزرگ شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو ابراز امیدواری کرد کشتی اقیانوس پیمای ایران - شهرکرد با مختصات مشابه ایران - اراک تا پایان امسال و کشتی ایران - کاشان اوایل سال 1390 تحویل ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی شود.