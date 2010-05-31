جلیلی خواستار نشست وزیران عضو سازمان کنفرانس اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در این گفتگو حمله وحشیانه صهیونیست ها را نمادی از مخالفت 60 ساله رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا با آزادی ملت ها دانست.

سعید جلیلی با ارائه پیشنهاد نشست فوق العاده وزیران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی باید هزینه این جنایت فجیع را در قبال کشورهای آزاد و مستقل که برای رفع محاصره غزه تلاش می کنند، بپردازد.

ولید معلم نیز با اشاره به اقدامات سوریه در این زمینه از جمله درخواست اجلاس فوق العاده کشورهای عضو اتحادیه عرب افزود: طی تماسی با وزیر امور خارجه ترکیه از آنها خواسته است تا با هماهنگی با دبیر کل جلسه ای در شورای امنیت سازمان ملل برگزار گردد.

ولید معلم ضمن اعلام آمادگی کامل کشورش برای همکاری با سایر کشورهای اسلامی و منطقه، بر استفاده از فرصت و ظرفیت بوجود آمده برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.