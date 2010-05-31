به گزارش خبرنگار مهر، داستان این کتاب راجع به پسری است به‌ نام عباس که پدر مادرش وی را در هشت سالگی با پولی اندک روانه استانبول می‌کنند تا با گرفتن ویزای انگلستان او را از ورطه جنگ تحمیلی دور نگهدارند.

داستان "مرد کوچک" چیزی فراتر از داستان مراسم گذار از مرحله کودکی به مرحله آغازین نوجوانی است که به حمایت خانواده و جامعه‌اش سخت نیاز دارد. عباس در این سفر با مخاطرات زیادی مواجه می‌شود و تلاش برای فائق آمدن بر آنها داستان این کتاب را شکل می‌دهند.

در این رمان می‌خوانیم: از جایم بلند شدم و نرم و آرام از پله‌ها بالا رفتم، بار دیگر احساس بی‌یار و یاوری کردم. می‌دانستم که پدرم گفته بود آن شب شاید به من زنگ نزند، اما راستش فکر می‌کردم که زنگ می‌زند. تمام چیزی که من می‌خواستم اندکی توجه بود. آروز می‌کردم که ای کاش مراد بیدارم نکرده بود چون که دوباره بیدارِ بیدار بودم.

کتاب "مرد کوچک" از کتابهای پرفروش غرب به شمار می‌آید و تصویری است زنده و صمیمی از زندگی و سفر کودکی تنها با دلی پر امید و اراده‌ای استوار.

کتاب "مرد کوچک" با شمارگان 2200 نسخه در 309 صفحه و به قیمت 5800 تومان منتشر شده است.

