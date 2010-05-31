۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

133 زوج دانشجو دانشگاه آزاد ساری آغاز زندگی مشترک را جشن گرفتند

ساری - خبرگزاری مهر: در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) جشن ازدواج ۱۳۳ زوج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بعداز ظهر دوشنبه در این جشن در سخنانی نقش خانواده سالم و متعادل را برای رسیدن به یک جامعه امن و سالم بسیار مهم خواند و تاکید کرد: زوج‌های دانشگاهی و فهیم و فرهیخته می توانند مهمترین نقش را برای رسیدن به یک جامعه سالم و پویا ایفا کنند.

کیومرث نیاز آذری اشاعه فرهنگ ازدواج در بین جوانان و ترویج ازدواج آسان را از نتایج ارزشمند ازدواجهای دانشجویی اعلام و تاکید کرد: مهر و محبت و عشق حقیقی زوجها و گذشت و فداکاری از راه های رسیدن به خوشبختی و حفظ بنیان خانواده است و  زوج‌های دانشجویی با بکارگیری دانش و اطلاعات موجود می‌توانند الگوی یک خانواده سالم ، موفق و نمونه باشند.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از آحاد جامعه خواست تا زمینه ازدواج آسان و ساده را در جامعه فراهم کنند تا دختران و پسران بتوانند با انجام به موقع ازدواج این سنت حسنه الهی را اجرا کنند.
 
مولودی خوانی، اجرای مسابقات فرهنگی و هنری ، برنامه‌های طنز و سرود از جمله برنامه های جنبی این جشن بوده است.
 
133 زوج دانشجویی شرکت کننده در این جشن سکه بهار آزادی از سوی دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های  آزاد اسلامی مازندران و جوایز نفیسی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اهدا شد.
کد مطلب 1093117

