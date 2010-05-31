نمایشگاه "حجاب راهی روشن" در شهرکرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، حجت الاسلام مراد یوسفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برپایی نمایشگاه حجاب، راهی روشن در این دبیرخانه خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه با موضوع عفاف و حجاب و به مناسبت هفته زن برپا شده است.

یوسفی افزود: در این نمایشگاه که به همت دبیرخانه کانون‌های فرهنگ و هنری مساجد استان برگزار شده است 70 قطعه پوستر با موضوع مسائل زنان و جایگاه زن در خانواده در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

یوسفی هدف از برپایی نمایشگاه تبیین ریشه مباحث زن در دنیای معاصر، ترسیم و تثبیت جایگاه زن در خانواده و اقناع فکری مخاطبان دانست.

وی عفاف و حجاب را مهمترین عامل مصون ماندن زنان از گزند تبلیغات مخالف با احکام دین مبین اسلام برشمرد و افزود: ایران مردمی مسلمان دارد و نباید بگذارند که دشمنان با جنگ نرمی که آغاز کرده‌اند، پیروز شوند، بلکه زنان جامعه اسلامی باید با حفظ پوشش خود تمامی نقشه‌های آنان را بر باد دهند.

وی وجود عوامل خارجی و داخلی در زمینه رواج بدحجابی در کشور را مد نظر قرار داد و بیان داشت: دشمنان برای رواج بدحجابی در کشور، برنامه‌ریزی‌های زیادی کرده‌اند اما علت اصلی عامل داخلی این موضوع کوتاهی نهادهای اجرایی در کشور است.

وی با تأکید بر اینکه بدحجابی، امنیت معنوی جامعه را به خطر می‌اندازد، بیان داشت: باید به بدحجابی به عنوان یک معضل اجتماعی نگاه کرد که می ‌تواند سلامت و امنیت روانی جامعه را تهدید کرده و به خطر بیندازد.