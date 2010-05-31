اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، با کمک یک خیر کمیجانی یک استخر سرپوشید در شهر کمیجان احداث و راه ‌اندازی خواهد شد.

به گفته خسرو قمری مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی برای ساخت این استخر یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



برگزاری نخستین همایش بزرگ پیاده ‌روی خانوادگی در دلیجان‌

نخستین همایش بزرگ پیاده ‌روی خانوادگی در دلیجان و با حضور هزار شهروند این شهرستان برگزار شد.

این همایش در راستای سیاست اداره کل تربیت بدنی در راستای توسعه ورزش همگانی است، برگزارو در آن به شرکت ‌کنندگان پس از پیاده ‌روی و برگزاری‌ مراسم قرعه ‌کشی هدایای نفیسی اهدا‌ شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی در این زمینه گفت: برگزاری همایش‌ های پیاده ‌روی در شهرهای مختلف از اولویت ‌های اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی است.

قمری افزود: با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تاکید معظم ‌اله به توسعه ورزش همگانی، اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی پس از برگزاری جلسات شورای ورزش همگانی استان اقدام به برگزاری همایش‌ های پیاده ‌روی خانوادگی در شهرهای مختلف کرده است چرا که برگزاری این همایش‌ ها از اولویت‌ های اداره کل تربیت بدنی در توسعه ورزش همگانی است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش‌ها فقط یک پیاده‌روی و اهدای جوائز نیست بلکه هیئت‌های ورزشی استان با حضور در این همایش‌ها ضمن معرفی رشته خود به جذب افراد در هیئت‌های ورزشی می‌پردازند.



برگزاری کارگاه آموزشی استعدادیابی در اراک

کارگاه آموزشی استعداد یابی با حضور 42 نفر در محل سالن آموزش مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

در این کارگاه جدیدترین مطالب علمی در‌باره استعدادیابی به شرکت ‌کنندگان ارائه شد.