۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

نژاد زمانی:

مس در انتظار لیست مرفاوی/ تمرینات تیم از 20 خرداد آغاز می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان با اعلام آمادگی مس برای جذب بازیکنان فصل آینده لیگ برتر گفت: تنها در انتظار لیست مرفاوی هستیم.

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: باشگاه صنعت مس کرمان برای جذب بازیکنان جدید و مورد نیاز تیم در فصل جدید لیگ برتر و رفع نیازهای تیم طبق نظر کادر فنی منتظر لیست مورد نظر مرفاوی است.

وی با تائید مذاکره با مهدی رحمتی گفت: مذاکراتی در این خصوص انجام شده است اما به توافق نهایی نرسیده ایم.

وی افزود: قصد داریم در لیگ برتر فصل پیش رو با نهایت توان خود در مسابقات حضور یابیم و در این راستا تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.

نژاد زمانی خاطرنشان کرد: هیچگونه رقمی نیز در این مذاکرات با رحمتی توافق نشده است و برخی صحبتها تنها شایعات رسانه ای است.

وی گفت: حفظ اسکلت اصلی تیم از اهداف باشگاه است ضمن اینکه تمرینات تیم نیز از 20 خرداد ماه رسما آغاز خواهد شد و اردویی داخلی نیز در همین راستا تشکیل خواهد شد.

