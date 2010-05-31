مس در انتظار لیست مرفاوی/ تمرینات تیم از 20 خرداد آغاز می شود

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: باشگاه صنعت مس کرمان برای جذب بازیکنان جدید و مورد نیاز تیم در فصل جدید لیگ برتر و رفع نیازهای تیم طبق نظر کادر فنی منتظر لیست مورد نظر مرفاوی است.
وی با تائید مذاکره با مهدی رحمتی گفت: مذاکراتی در این خصوص انجام شده است اما به توافق نهایی نرسیده ایم.
وی افزود: قصد داریم در لیگ برتر فصل پیش رو با نهایت توان خود در مسابقات حضور یابیم و در این راستا تمام تلاش خود را بکار خواهیم بست.
نژاد زمانی خاطرنشان کرد: هیچگونه رقمی نیز در این مذاکرات با رحمتی توافق نشده است و برخی صحبتها تنها شایعات رسانه ای است.
وی گفت: حفظ اسکلت اصلی تیم از اهداف باشگاه است ضمن اینکه تمرینات تیم نیز از 20 خرداد ماه رسما آغاز خواهد شد و اردویی داخلی نیز در همین راستا تشکیل خواهد شد.
نظر شما