صلیب سرخ موضع خود را قبال حمله صهیونیستها به کاروان آزادی غزه مشخص کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، با اشاره به شرایط بسیار بد مردم غزه در سالهای اخیر به ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی در سال گذشته به این منطقه، هرگونه تهاجم به کاروانهای کمکهای بشردوستانه را بر اساس تمامی اصول، قواعد و استانداردهای بشردوستانه امری غیرانسانی و غیرقابل قبول دانسته و تاکید کرد: ضروری است حمایتهای لازم از امدادگران کمکهای بشردوستانه بعمل آمده و حمله به کاروان کمکهای بشردوستانه محکوم و تقبیح شود.

فقیه خطاب به کلینبرگر با یادآوری مسئولیت مهم نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حمایت و مساعدت مردم غزه، از نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواست ضمن اعلام مواضع انساندوستانه نهضت در این شرایط و کمک به مردم غزه، از کسانی که با به خطر انداختن جان خود برای کمک به زنان و کودکان بی گناه غزه اقدام کرده اند، مدافعه گری و حمایت جدی بعمل آورد.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین آمادگی کامل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را برای پشتیبانی و همکاری به منظور مداخله بشردوستانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به نفع مردم غزه اعلام کرد.



