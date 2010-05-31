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۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

نامه فقیه به صلیب سرخ/

صلیب سرخ موضع خود را قبال حمله صهیونیستها به کاروان آزادی غزه مشخص کند

صلیب سرخ موضع خود را قبال حمله صهیونیستها به کاروان آزادی غزه مشخص کند

رئیس جمعیت هلال احمر در پی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان کمکهای بشردوستانه طی نامه ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن تقبیح یورش نظامیان اسرائیل به کاروان کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه، بر ضرورت مدافعه گری و حمایت جدی از مردم غزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، با اشاره به شرایط بسیار بد مردم غزه در سالهای اخیر به ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی در سال گذشته به این منطقه، هرگونه تهاجم به کاروانهای کمکهای بشردوستانه را بر اساس تمامی اصول، قواعد و استانداردهای بشردوستانه امری غیرانسانی و غیرقابل قبول دانسته و تاکید کرد: ضروری است حمایتهای لازم از امدادگران کمکهای بشردوستانه بعمل آمده و حمله به کاروان کمکهای بشردوستانه محکوم و تقبیح شود.

فقیه خطاب به کلینبرگر با یادآوری مسئولیت مهم نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حمایت و مساعدت مردم غزه، از نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر خواست ضمن اعلام مواضع انساندوستانه نهضت در این شرایط و کمک به مردم غزه، از کسانی که با به خطر انداختن جان خود برای کمک به زنان و کودکان بی گناه غزه اقدام کرده اند، مدافعه گری و حمایت جدی بعمل آورد.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین آمادگی کامل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را برای پشتیبانی و همکاری به منظور مداخله بشردوستانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به نفع مردم غزه اعلام کرد.
 
 

کد مطلب 1093157

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