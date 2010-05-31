به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "هورست کهلر" به عنوان نخستین رئیس جمهوری در تاریخ آلمان از سمت خود کناره گیری کرد. دلیل این اقدام بحثهای پیش آمده در محافل سیاسی این کشور درباره جنگ افغانستان و تصمیم وی در این زمینه عنوان شده است.

وی طی سخنان امروز خود در برلین ضمن اعلام کناره گیری خود خاطرنشان کرد در اعزام نظامیان کشورش به افغانستان که مغایر با قانون اساسی است، مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

به گفته کهلر، چنین اقدامی سبب بی اعتبار شدن بالاترین مقام اجرایی کشور می شود. وی در عین حال از مطلع بودن "ینس بورزن" رئیس ایالت برمن از این تصمیم خبر داد. بورزن از حزب سوسیال دمکرات آلمان تا انتخاب فردی جدید، کفالت ریاست جمهوری این کشور را به عهده خواهد داشت.

کناره گیری کهلر در اوج بحران یورو در اتحادیه اروپا سبب می شود دولت "آنجلا مرکل" که از بازیگران اصلی برای حل این بحران است، با مشکلات جدی روبرو شود.

کهلر 67 ساله نامزد احزاب دولت ائتلافی بود که در سال 2004 برای نخستین بار ریاست جمهوری آلمان را به عهده گرفت و در سال گذشته نیز برای 5 سال دیگر به این سمت انتخاب شد.

گفته می شود که وی بدلیل مسائل اقتصادی اجازه ماموریت نظامیان آلمانی در خارج از کشور را صادر کرده و با این اقدام خود بحثهای فراوانی را در محافل سیاسی این کشور به راه انداخته است.