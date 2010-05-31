حبیب کاشانی به سازمان تربیت بدنی مامور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری‌های به عمل آمده برای مامور شدن حبیب کاشانی از وزارت آموزش و پرورش به سازمان تربیت بدنی، صبح امروز حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت‌بدنی موافقت خود را با این مساله اعلام کرد.

وزیر آموزش و پرورش در نامه خود همچنین برای حبیب کاشانی در حوزه ورزش آرزوی موفقیت و سربلندی کرده است. به این ترتیب حبیب کاشانی به صورت رسمی به سازمان تربیت بدنی مامور شد.

کاشانی در حال حاضر سمت مشاور عالی رئیس سازمان تربیت بدنی را نیز بر عهده دارد. با مامور شدن حبیب کاشانی به سازمان تربیت بدنی، مشکل دوشغله بودن سرپرست باشگاه پرسپولیس برطرف شد.