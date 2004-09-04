برانكو ايوانكوويچ درانتخابش آزاد است

به گزارش خبرنگار" مهر" دكترمحمد دادكان كه درحاشيه تمرين عصرامروزتيم ملي درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: در حال حاضربرانكوبا فدراسيون فوتبال قرارداد دارد وپس ازاتمام اين قرارداد با وي وارد مذاكره خواهيم شد.

دادكان پيرامون حضورداريوبوشيچ مديربرنامه هاي برانكواظهارداشت: اوبراي مذاكره با فدراسيون فوتبال به ايران آمده وما پس ازبازگشت تيم ملي ازاردن درباره ادامه همكاري با برانكوبااومذاكره خواهيم كرد.

رئيس فدراسيون فوتبال تاكيد كرد: آنچه مشخص است ما ازعملكرد برانكورضايت كامل داريم واوبه شناخت خوبي ازفوتبال ايران دست يافته است ودرصورتيكه تيم ملي به مرحله بعد مسابقات مقدماتي جام جهاني صعود كند، علاقمنديم همچنان ازوجود او درهدايت تيم ملي استفاده كنيم.

دادكان همچنين درباره بازگشت وحيد هاشميان به تيم ملي يادآورشد: زمانيكه بحث تيم ملي ومصالح ملي درميان باشد، تمام مسائل حل مي شود ووحيد هاشميان هم با اشتياق دعوت تيم ملي را پذيرفت وپس ازصحبتي كه امروزصبح با اوداشتم، پذيرفت كه در تمرينات تيم ملي حضوريابد واميدوارم اين يكپارچگي وهمدلي تيمي درديداربرابراردن باعث موفقيت وسربلندي تيم ملي شود.