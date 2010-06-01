به گزارش خبرگزاری مهر، از سال 2002 یونسکو هر ساله یکی از روزهای ماه نوامبر را به عنوان روز جهانی فلسفه اعلام می‏کند که در این روز یک کشور میزبانی بین‌المللی این رویداد را بر عهده دارد و کشورهای تابعه یونسکو نیز با توجه به موضوع مشخص شده برای آن سال، برنامه‏هایی را برگزار می‌کنند.

همایش اصلی این روز از سال 2002 تا 2005 در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد و پس از آن در سال‌های 2005 در کشور شیلی، 2006 در کشور مراکش، 2007 در کشور ترکیه، 2008 در کشور ایتالیا با موضوع "حق و قدرت" و 2009 در کشور روسیه با موضوع "فلسفه در گفتگوی فرهنگ‌ها" برگزار شد.

ایران به‌عنوان کشوری با پشتوانه غنی فکری و فلسفی که فلاسفه و متفکران آن در جهان فلسفه شناخته شده و از پیشکسوتان برخی از مکاتب فلسفی هستند در سال 2008 آمادگی خود را برای برگزاری همایش جهانی این روز اعلام کرد.

به‌دنبال این پیشنهاد، یونسکو موافقت رسمی خود را با برگزاری همایش جهانی این روز برای سال 2010 در ایران اعلام کرد و مقدمات اجرایی و علمی این امر توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که خود به‌عنوان مؤسسه‌ای قدیمی و صاحب عنوان در فلسفه است، آغاز شد.

در این راستا پیش‌همایش "فلسفه اسلامی و چالش‌های جهان امروز" در آبان ماه سال گذشته از سوی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در تهران و همدان برگزار شد و همایش سال جاری در آذر ماه و با موضوع اصلی "فلسفه؛ نظر و عمل" برگزار خواهد شد.

رونمایی سایت همایش بین‏المللی روز جهانی فلسفه در ایران در روز دوشنبه، 17 خرداد ماه، ساعت 10 صبح و با حضور استادان فلسفه و اعضای شورای علمی آن، در دبیرخانه همایش واقع در خیابان ولیعصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابات آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‏شود.