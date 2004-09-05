دنياي رنگارنگ دانش آموزان و دلواپسي خانواده هاي كم درآمد!

كنار مغازه لوازم التحرير فروشي در ميدان هفت تير ايستاده اند و لوازم التحرير رنگارنگ ويترين مغازه را نگاه مي كنند ، دخترك با انگشت اشاره و نشاطي كه در صدايش موج مي زند ، يكايك لوازم التحرير را به مادر نشان مي دهد و در خواست خريد مي كند، اما مادر فقط لبخند مي زند و توجه دخترك را به لوازم ارزانتر مغازه منحرف مي كند ، اما دخترك ....

مادر به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : قيمت ها واقعا سرسام آورند ، براي يك دفتر معمولي كه حالا شايد كيفيت جلد بهتري نسبت به ساير دفترها داشته باشد بايد حداقل 500 تومان بپردازي ، ضمن اينكه جلد اين دفترها دوام چنداني ندارد و يك ماه از سال تحصيلي نگذشته كنده مي شوند.

حميرا بادكوبه مي گويد : تنوع لوازم به قدري است كه هر كسي چه دانش آموز و چه غير دانش آموز را جذب مي كند اما قيمت ها به گونه اي است كه فقط افراد محدودي مي توانند خريدهاي خوب داشته باشند.

وي ادامه مي دهد : همسرم ماهي 200 هزار تومان حقوق مي گيرد و با اين مبلغ هم بايد كرايه خانه بدهد و هم خرج زندگي وتحصيل دخترم را بدهد ، در بسياري از مواقع واقعا كم مي آوريم و اين در حالي است كه مشكل بي پولي را نمي توان به راحتي به بچه هاي امروز تفهيم كرد . البته آنها هم حق دارند ، در محيط اطرافشان به قدري تنوع است كه متوجه بي پولي و نداري نمي شوند چرا كه آنها هم دوست دارند مانند ديگران از بهترين امكانات استفاده كنند.

قيمت وسايل بالا و كيفيت ها پايين است

كمي جلوتر دخترك ديگري نيز به همراه مادرش در حال خريد است ، اودوست دارد يكايك لوازم التحرير مغازه را لمس كند و در دستهاي كوچكش نگه دارد ، به نظر مي رسد كلاس اولي است ، آنقدر براي خريد ذوق و شوق دارد كه گاهي مادر به زور لوازم التحرير را از دستهايش بيرون مي كشد ولي او بي توجه به مادر سراغ دفتر يا مداد ديگري مي رود.

مادر دخترك مي گويد : قيمت وسايل بسيار بالا و به همان ميزان كيفيت لوازم پايين است ، مردم دوست دارند با توجه به درآمدي كه دارند بهترين ها را براي فرزندانشان تهيه كنند اما اين در حالي است كه حتي براي گرانترين لوازم نيز هيچ تضميني وجود ندارد كه جزء بهترين لوازم باشند.

سيما بهجتي مي افزايد : دخترم اولين سالي است كه به مدرسه مي رود و تا قبل از اينكه براي خريد بيايم دوست داشتم بهترين ها را برايش تهيه كنم اما حالا با ديدن قيمت ها ديگر مطمئن نيستم كه با پولي كه درنظر گرفته ام بتوانم حتي حد متوسط لوازم را برايش تهيه كند.

***

غرفه لوازم التحريرفروشگاه شهروند بسيار شلوغ است ، دانش آموزان كوچك و بزرگ در اطراف فروشگاه بوي مدرسه را مهمان فروشگاه كرده اند ، بچه ها شادند و خوشحال اما در چهره اكثر والدين نمايي از شادي ديده نمي شود.

پدر دانش آموزي مي گويد : فروشگاه هر چه اجناس بنجل دارد براي فروش آورده است و قيمت ها نيز نسبت به يكي دوماه گذشته چندين برابر شده است ، دفتري را كه يك ماه پيش براي دخترم به قيمت 400 تومان خريده بودم الان 550 تومان قيمت زده اند.

قيمت لوازم التحرير فروشگاه هاي دولتي گرانتر از مغازه هاست

حامد پيرايش مي افزايد : فكر مي كردم قيمت ها در فروشگاه شهروند مناسب تر از بيرون است اما حالا مي بينم نه تنها مناسب تر نيست كه چه بسا گرانتر هم هست ، ضمن اينكه به دليل شلوغي فروشگاه خدمات رساني و حضور فروشنده ها براي پاسخ گويي بسيار كم و نامطلوب است.

وي ادامه مي دهد : هر چند كه وزارت بازرگاني اعلام كرده است كه به منظور تنظيم بازار لوازم التحرير200 ميليون جلد دفترچه در بازار توزيع كرده است اما كيفيت اين دفترچه ها به قدري نامناسب است كه والدين ترجيح مي دهند يك بار هزينه كنند و دفتر مرغوبتري تهيه كنند تا اينكه دو يا حتي سه بار هزينه كنند و هربار نيز دفترچه در مدتي كمتر از دو ماه از بين برود.

پيرايش اظهار مي كند : در روزهاي خريد مردم نيازمند حمايت بيشتري از سوي مسوولان هستند و نياز نظارت بر قيمت ها و نوع كالاها بيشتر ديده مي شود اما قيمت ها حتي در مراكز فروش دولتي نيز چندان مناسب نيست.

پدر دانش آموز ديگري مي گويد : والدين بين دو راهي گير كرده اند ، از سويي مي خواهند فرزندانشان را مشتاق ورود به مدرسه كنند و از سوي ديگر با قيمت هاي سرسام آور رو به رو هستند ، ضمن اينكه بچه ها نيز بچه هاي يك دهه قبل نيستند كه با وسايل استفاده شده سال تحصيلي جديد را آغاز كنند ، اين بچه ها با توجه به تنوعي كه در محيط اطرافشان حاكم است خواستار وسايل جديد و متنوع هستند.

رضا منقبتي مي افزايد : در زمان گذشته ما گاهي از يك كيف دو يا حتي سه سال استفاده مي كرديم و هيچ مشكلي نيز نداشتيم اما حالا بچه ها نه تنها دو سال يك كيف را به مدرسه نمي برند ، چه بسا سالي دو كيف مدرسه را درخواست مي كنند ، تا به قول خودشان از همكلاسيهايشان كم نياورند.

وي ادامه مي دهد : مشكل اصلي ضمن بالا بودن قيمت ها و عدم نظارت بر آنها ، توقعات بالاي بچه هاست ، چيزي كه در زمان تحصيل يك دهه پيش بسيار كمتر بود.

***

نان داغ را كه روي پيشخوان مي گذارد ناخودآگاه جذب چهره آفتاب سوخته كودكانه اش مي شوم ، پسرك 10 ساله است و از گرما سفيدي چشم هاي درشتش به زردي مي زند ، سه ماه است كه هر روز مي بينمش ، نان هاي داغي را كه شاطر از تنور در مي آورد را به مشتري مي دهد و پول نان را در كشوي پيشخوان مي گذارد.

مي گويد : خيلي هم از نانوايي خوشم نمي آيد اما مادرم به تنهايي نمي تواند هزينه تحصيل من و دو خواهرم را بپردازد به همين دليل تابستان ها كار مي كنم و زمستان ها درس مي خوانم.

حميد ادامه مي دهد : امروز بعد از ظهر از اوستا پول حقوق سه ماهه ام را مي گيرم و با خواهرهايم براي خريد به بازار مي رويم.

مي پرسم چقدر حقوق مي گيري؟

مي گويد : اوستا هر سه ماه صد هزار تومان مي دهد.

مي پرسم از قيمت ها خبر داري؟

مردانه اخم مي كند و مي گويد : خيلي گران است ، اما من از قبل براي خواهرهايم كيف انتخاب كرده ام ، كيف هر دوي آنها مي شودد 10 هزار تومان ، مابقي را هم براي كفش و مانتو و دفتر و مدادشان خرج مي كنم.

مي پرسم پس خودت چي؟

مي گويد : براي خودم هم مي خرم ، امروز بعد از ظهر توي بازار كلي صفا مي كنيم.

***

توزيع 200 ميليون جلد دفترچه

معاون تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني مي گويد : به منظور تنظيم بازار لوازم التحرير وزارت بازرگاني در سال جاري 200 ميليون جلد دفترچه براي خريد توزيع مي كند كه قيمت اين دفترچه ها نسبت به سال گذشته 10 درصد بيشتر شده است.