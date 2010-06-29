محمد هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از برگزاری اولین همایش تاثیر کاهش آلودگی هوا بر جانبازان شیمیایی کمیته اجرایی این همایش تشکیل شد گفت: اعضای این کمیته را نمایندگانی از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد شهید، سازمان محیط زیست، شهرداری تهران، خبرنگاران حوزه جانبازان شیمیایی، وزارت مسکن و... تشکیل می دادند که وظیفه بررسی راهکارهایی برای بهبود وضعیت زندگی هفت هزار جانبازان شیمیایی در تهران را بر عهده داشتند.

وی گفت: مهمترین مسائل مطرح شده در این کمیته طرح اسکان جانبازان شیمیایی در مناطق پاک تهران، انتقال جانبازان شیمیایی به بیمارستانهایی که در مناطق پاک تهران قرار دارند و همچنین ایجاد سایت، سامانه و سیستم پیام کوتاه اعلام وضعیت آلودگی هوای تهران بود.

حیدرزاده افزود: شهرداری تهران درمرحله اول با ایجاد سامانه پیام کوتاه وضعیت آلودگی هوا را به جانبازان شیمیایی اطلاع رسانی می کند ولی در مورد طرحهای بعدی کمیته با چالشهایی میان دستگاهها و سازمانها مواجه شد.

مشاور شهردار تهران گفت: بنیاد شهید و وزارت بهداشت برخورد سردی با طرحهای مطرح شده در کمیته راهبردی تاثیر کاهش آلودگی هوای تهران بر جانبازان شیمیایی داشتند لذا تصمیم بر آن شد تا اعضای اصلی کمیته جلسه ویژه ای با شهردار تهران برگزار کنند.