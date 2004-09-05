برلينرسايتونگ : لزوم همكاري اتحاديه اروپايي و سازمان ملل در حل بحران عراق محسوس است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، اتحاديه اروپايي در آخرين نشست خود در ماستريخت بارديگر به مسئله عراق و لزوم تسريع در بهبود وضعيت اين كشور و حمايتهاي اين اتحاديه پرداختند .

برلينرسايتونگ در ادامه نوشت : اتحاديه اروپايي در نظر دارد اقدامي همانند فعاليتهاي گذشته ناتو در كشورهاي عربي انجام دهد . در نشست اخير وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان با تاكيد دوباره بر عدم اعزام نيروي نظامي از سوي اين كشور به عراق خاطر نشان ساخت كه اتحاديه اروپايي مي تواند بيشترين كمك خود را براي تامين امنيت در اين كشور از راه آموزش نيروهاي امنيتي ارائه نمايد .

اين روزنامه همچنين تصريح كرد : " برنارد بوت " وزير امور خارجه هلند كه رياست دوره اي اتحاديه اروپايي را نيز بر عهده دارد در سخناني با طرح اين پيشنهاد كه اتحاديه اروپايي مي تواند با نيروهاي پليس و نيروهاي امنيتي كمك شايان توجهي به بهبود وضعيت عراق نمايد ، علاقه و تمايل اعضاي اين اتحاديه را براي پايان دادن به اوضاع كنوني اين كشور اعلام كرد .

برلينرسايتونگ افزود : آلمان هم اينك آموزش شمار زيادي از نيروهاي عراقي را بر عهده گرفته است اين در حالي است كه مقامات برلين حضور نظامي در قالب نيروهاي ناتو را نپذيرفته اند . از سويي ديگر شمار ديگري از نمايندگان و ديپلماتهاي اتحاديه اروپايي اوضاع وخيم امنيتي در عراق را يكي از دلايل نگراني خود براي حضور نيروهاي اين اتحاديه در اين كشور اعلام كرده اند .

به نوشته اين روزنامه با توجه به در پيش بودن انتخابات پارلمان و رياست جمهوري در عراق لزوم حضور ناظران سياسي از سوي جامعه بين الملل بخصوص سازمان ملل در اين كشور كاملاً به چشم مي خورد .

برلينر سايتونگ با اشاره به اينكه سازمان ملل بعنوان يكي از ارگانهاي بين المللي مي تواند نقش عمده اي در بهبود وضعيت عراق ايجاد كند ، نوشت : اتحاديه اروپايي مي تواند با اتخاذ سياستي عملي و راهبردي حضور سازمان ملل در عراق را تقويت كرده و سامان بخشد .

اين روزنامه با تاكيد مجدد بر ضرورت همكاري اتحاديه اروپايي و سازمان ملل در حل بحران عراق خاطر نشان ساخت : اتحاديه اروپايي مي تواند با ارائه كمك مالي ، آموزش نيروهاي نظامي عراق و سازمان ملل با نظارت بر تمامي عملكردهاي در حال انجام در اين كشور گام بسيار بزرگي در راستاي فراهم اوردن شرايط مناسب در عراق فراهم نمايند .