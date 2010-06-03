فاطمه (س) نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان است. علو مقام حضرت زهرا محدود به عصر حیات آن بزرگوار نیست و در تمامی اعصار جریان دارد.

با مراجعه به قرآن کریم درمی‌یابیم آیات متعددی در بیان شأن و مقام آن حضرت نازل شده که برای نمونه می‌توان به آیه‌ تطهیر، آیه مباهله، آیات آغازین سوره دهر و سوره کوثر اشاره کرد .

القاب و کنیه‌ها

نام مبارک آن حضرت فاطمه است و برای ایشان القاب و صفات بسیاری چون زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، بتول، راضیه و مرضیه نیز ذکر شده است.

فاطمه، در لغت به معنی بریده و جدا شده است، علت این نامگذاری طبق احادیث نبوی این است که پیروان فاطمه (س) به سبب او از آتش دوزخ بریده، جدا شده و کنار خواهند بود.

زهرا به معنای درخشنده است و از امام صادق (ع) روایت شده است که: "چون دخت پیامبر در محرابش می‌ایستاد (مشغول عبادت می‌شد)، نورش برای اهل آسمان می‌درخشید همانطور که نور ستارگان برای اهل زمین می‌درخشد."

صدیقه نیز به معنی کسی است که به جز راستی چیزی از او صادر نمی شود. طاهره به معنای پاک و پاکیزه، مبارکه به معنای با خیر و برکت، بتول به معنای بریده و دور از ناپاکی، راضیه به معنای راضی به قضا و قدر الهی و مرضیه یعنی مورد رضایت الهی.

ام الحسین، ام الحسن، ام الائمه، ام ابیها نیز برخی کنیه های آن حضرت هستند.

ام ابیها به معنای مادر پدر است و رسول اکرم (ص) دخترش را با این وصف می‌ستود، این امر حکایت از آن دارد که فاطمه بسان مادری برای رسول خدا بوده است. تاریخ نیز گواه خوبی بر این معناست، زمانی که فاطمه در خانه پدر حضور داشت و پس از وفات خدیجه (س) غمخوار پدر و مایه دلگرمی و آرامش رسول خدا بود .

ولادت حضرت فاطمه(س)

20 جمادی الثانی سال پنجم بعثت تاریخی است که برای ولادت حضرت فاطمه عنوان شده است . بیشتر مفسران شیعی و جمعی از مفسران بزرگ اهل تسنن آیه آغازین سوره کوثر را به فاطمه نسبت داده اند و او را خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل و ذریه پیامبر اکرم دانسته اند.

مکارم اخلاق

سراسر زندگی فاطمه زهرا آمیخته با مکارم مختلف اخلاقی و انسانی بوده است . بخشیدن گردنبند، رعایت حجاب در مقابل فرد نابینا، انفاق بهترینهایی که داشت دعای بسیار برای همسایگان و توجه به آنها تنها نمونه های کوچکی از اخلاق و شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آن حضرت هستند .

ازدواج و فرزندان آن حضرت

صدیقه کبری خواستگاران فراوانی داشت. از میان صحابه و مهاجرین نیز خواستگارانی بودند که حاضر بودند مهرهای سنگین را برای وصال آن حضرت تقبل کنند اما پیامبر جواب می دادند اختیار فاطمه دست خداست .

...حضرت علی(ع) نیز از خواستگاران فاطمه زهرا و در نهایت انتخاب آن حضرت بود . حضرت فاطمه با مهری اندک و جهیزیه ای بسیار مختصر به خانه امام علی(ع) رفت .

نقل است که دارایی امیرالمؤمنین به هنگام ازدواج شمشیر، زره و شتر بوده که با فروش زره مقدمات ازدواج فراهم شده است .

ثمره این ازدواج مبارک 5 فرزند به نامهای حسن، حسین، زینب، ام کلثوم و محسن بود. نسل امامان بعدی از امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) است.

زینب نیز با درایت، شجاعت و هوشمندی خود، در شرایطی بسیار سخت و طاقت فرسا، بانوی تاریخ ساز جهان اسلام شد و فلسفه قیام عاشورا را به شایستگی هرچه تمامتر در همیشه تاریخ جاودانه کرد .

ام کلثوم نیز که در دامان چنین مادری پرورش یافت و پس از عاشورا به همراه زینب حضور داشت و نقشی عمده در آگاهی دادن به مردم ایفا کرد.

فاطمه با آن همه فضیلت، همسری نیکو برای امیر مؤمنان بود. تا جایی که روایت شده هنگامی که علی به فاطمه می‌نگریست، غم و اندوهش زدوده می‌شد.

جایگاه حضرت فاطمه(س) نزد پیامبر

رسول اکرم بارها فاطمه را ستود و از او تجلیل کرد. در مواقع بسیاری می‌فرمود: "پدرش به فدایش باد" و گاه خم می‌شد و دست او را می‌بوسید.

عامه محدثین و مسلمانان از هر مذهب و با هر عقیده‌ای، این کلام را نقل نموده‌اند که حضرت رسول می‌فرمود: "فاطمه پاره تن من است هر کس او را بیازارد مرا آزرده است."

فاطمه بعد از پیامبر

با وفات پیامبر اکرم (ص) حضرت فاطمه غرق در سوگ و ماتم شد. از یک طرف نه تنها پدر او بلکه آخرین فرستاده خداوند و ممتازترین مخلوق او از میان بندگان به سوی خداوند بار سفر بسته بود.

برترین مکارم اخلاق در وجود پیامبر جمع بود و پس از درگذشت وی باب وحی بسته شد .

غم از دست دادن پدر برای حضرت فاطمه بسیار جانکاه و رنج آور بود، آن حضرت هرگز این سختی را کتمان و انکار نکرد و آشکارا و به شدت سوگوار پدر بود.

پس از رحلت پیامبر اسلام، ستمهای بسیاری بر خانواده ایشان روا داشته شد، از جمله ماجرای فدک در حق حضرت فاطمه زهرا(س) است .

فدک قریه‌ای است که تا مدینه حدود 165 کیلومتر فاصله دارد و دارای چشمه جوشان و نخلهای فراوان خرما و خطه‌ای حاصلخیز است. این قریه متعلق به یهودیان بود و آن را به پیامبر بخشیدند.

پیامبر نیز این خطه را به فاطمه بخشید. در این زمین فعالیتهای آبادانی انجام می شد و درآمد آن نیز از سوی حضرت زهرا میان فقرا تقسیم می گردید .

پس از رحلت رسول خدا (ص)، اوبکر با منتسب نمودن حدیثی به پیامبر با این مضمون که ما انبیا از خویش ارثی باقی نمی‌گذاریم، ادعا کرد آنچه از پیامبر اکرم باقی مانده، متعلق به تمامی مسلمین است.

پس از ماجراهای بسیار و ایراد خطبه از سوی حضرت زهرا و وجود دلایل و حقایق روشن، غصب فدک ادامه یافت و به مالک حقیقی‌ بازگردانده نشد.

جراحت و بیماری حضرت فاطمه

حضرت فاطمه(س) بر اثر شدت ضربات و لطماتی که به او بر اثر هجوم به خانه‌اش و وقایع پس از آن وارد گشته بود، بیمار و در بستر بیماری افتاد. گاه به زحمت از بستر برمی‌خاست و کارهای خانه را انجام می‌داد و گاه به سختی و با همراهی اطفال کوچکش، خود را کنار تربت پیامبر می‌رساند و یا کنار مزار حمزه عموی پیامبر و دیگر شهدای احد حاضر می‌شد.

وصیت و شهادت

در ایام بیماری، حضرت فاطمه روزی امام علی (ع) را خواست و آن حضرت را وصی خویش قرار داد و گفت پس از وفاتش، وی را شبانه غسل داده، شبانه کفن نموده و شبانه دفن کند و احدی از کسانی که در حق او ستم روا داشته‌اند، در مراسم تدفین و نماز خواندن بر جنازه او حاضر نباشند.

سرانجام روز سوم جمادی الثانی سال یازدهم هجری آن حضرت بر اثر حوادث ناشی از هجوم به خانه ایشان، دنیا را ترک کرد.