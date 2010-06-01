سطح دانش عمومی مازندرانیها وظیفه مسئولان را سنگین تر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اسماعیلی عصر سه شنبه در دیدار با استاندار مازندران افزود: مازندران از حیث سطح بالای دانش عمومی در مرتبه بالایی در بین استان های کشور برخوردار است که این امر وظایف مسئولان برای پاسخگویی به مطالبات مردم و برنامه ریزی در این خصوص را سنگین تر می کند.

وی خاطر نشان کرد: خصوصیت بارز فرهنگی و در معرض چند فرهنگی بودن مازندران نیز مسئولیت خدمتگزاران را برای توجه بیشتر به شاخص های فرهنگی و علمی استان مضاعف کرده است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه مازندران پتانسیل بالایی برای توسعه در ابعاد مختلف گردشگری نسبت به سایر استان های کشور دارد، تصریح کرد: به منظور تحقق این مهم ضروری است که برنامه ریزان برای تامین زیرساخت های توسعه گردشگری در خطه شمال بیشتر اهتمام داشته باشند.

اسماعیلی به مقایسه پتانسیلهای سواحل مازندران با سواحل برخی کشورهای منطقه پرداخت و گفت: مجموع سواحل برخی از این کشورها به اندازه ساحل یکی از شهرهای استان مازندران هم نیست، اما آنگونه که شایسته است از ظرفیتهای گردشگری طبیعی مازندران به خصوص در بخش ساحل بهره برداری نشده است.

وی با اشاره به انتشار دو هزار و 500 نشریه در سطح کشور، فعالیت حدود 100 نشریه و رسانه در مازندران را نشان از پویایی مطبوعات این استان دانست و افزود: رسانه ها و ناشران باید به جای تعدد و شمارگان چاپ به افزایش تیراژ نشریات خود بپردازند.

اسماعیلی با تشکر از تلاش های صادقانه مدیران و کارکنان قوه مجریه خاطر نشان کرد: وظایف قوه مجریه به مراتب بیشتر از سایر قوای تصمیم گیری کشور است که این موضوع در سطوح استانداران و مدیران میانی کشور نمود عینی بیشتری پیدا می کند.

استاندار مازندران عصر سه شنبه پس از بازدید از خبرگزاری مهر با مدیرعامل و دبیران خبرگزاری مهر دیدار کرد.