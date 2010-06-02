ساخت کارخانه کمپوست توسط تراکتورسازی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهندس احمدرضا عفتی معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی به همراه شهردار بجنورد و جمعی دیگر از شهرداران این استان از کارگاه های تولیدی شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران بازدید کردند.

معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی در این بازدید، ضمن تقدیر از کارشناسان و مهندسان این حوزه، توان فنی این شرکت را در بومی سازی تکنولوژی ساخت این کارخانجات، در داخل کشور، مهم ارزیابی کرد و گفت: کارخانه 250 تنی تولید کمپوست سیستم جدید روباز توسط شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی تبریز در بجنورد احداث می شود.

عفتی تصریح کرد: امید است این کارخانه که مطابق با آخرین دستاوردهای فنی و علمی در جهان ساخته می شود، پایلوتی قابل ارائه در سطح کشور معرفی گردد.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی همچنین افزود: مشکل دفع پسماند یکی از معضلات اساسی در استان خراسان شمالی به ویژه بجنورد است که با اجرای این پروژه رفع خواهد شد.

قرارداد این پروژه، در اواخر سال 88 منعقد شده و در صورت تامین منابع در نیمه اول سال 89 افتتاح خواهد شد.