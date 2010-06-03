وقفی بودن زمینهای لالجین در صحن مجلس مطرح شد

عیسی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این پیشنهاد پس از گذراندن مراحل قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.

جعفری افزود: براساس این پیشنهاد مقرر شد، بنیاد مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد تا زمانی که بحث موقوفه بودن زمینهای لالجین حل نشده، برای املاک سند اعیانی صادر کنند.

وی گفت: با عملی شدن این امر نیمی از مشکلات شهر لالجین حل می شود و در بخشهای مختلف این شهر سرمایه گذاری خواهد شد.

یک سوم از زمینهای لالجین از زمین‌های وقفی زبیده‌ خاتون دختر فتحعلی‌شاه قاجار است که در سال 1274 هجری شمسی دو دانگ مشاع از شش دانگ کل اراضی، خانه‌های رعیتی، باغات و دکان های مشاع خود را وقف کرده است که در آن زمان شش دانگ ملک او (با پلاک ثبتی 144) تمام شهر لالجین را شامل می‌شد.

بنا به اسناد بدست آمده، در زمان نوشته شدن وقفنامه، رونوشتی از اصل آن تهیه و هر دو سند به تایید شیخ باقر بهاری و 40 نفر دیگر از افراد سرشناس منطقه می‌رسد و در سال 1311 نیز دادگستری وقت روی رونوشت مذکور تمبر تایید الصاق می‌کند که این سند در حال حاضر در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان موجود است.