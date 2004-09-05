انگليس بدليل تخلف از پادمانهاي هسته اي تحت پيگرد قانوني قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين پروژه كه بي 30 نام دارد يكي از بزرگترين مشكلات پسمانهاي هسته اي در اروپا است . كما اينكه تعداد نامشخصي تركه هاي سوخت هسته اي و ديگر پسمانهاي راديواكتيو در 50 سال گذشته در اين منطقه دفن شده اند .

كميسيون اروپايي معتقد است كه 4 سال است كه بازرسان آژانس براي برآورد اينكه چه مقدار مواد در آنجا دفن شده است ، تلاش مي كنند تا تعيين شود آيا انگليس از معاهده منع توليد و گسترش تسليحات هسته اي پيروي كرده است يا نه .

وزارت صنعت و تجارت انگليس كه بوسيله اين كميسيون متهم به دفن پسمانها است از اين تصميم ابراز تعجب كرده و اعلام كرد كه پيش از توضيح در اين زمينه بايد گزارش كميسيون را مطالعه كند .

اين در حالي است كه گل آلود بودن آب و محيط آلوده به راديو اكتيو مانع از برآورد محتويات تانكها بوسيله بازرسان شد . بيشتر پلوتونيوم در لجنهاي كف درياچه دفن شده است .

دادگاه اروپا مي تواند انگليس را به دليل پيروي نكردن از پادمانهاي "يوراتوم" براي ممانعت از انتقال مواد هسته اي براي مقاصد نظامي با مبالغ نامحدودي جريمه كند .

با اينحال كشورهاي اروپايي هنوز منتظر توضيح انگليس در اين زمينه هستند .

لويولا پالاسيو كميسرياي انرژي اروپا اعلام كرد كه انگليس در چهار سال گذشته در توجه به خواستهاي اين كميسريا در مورد تامين دسترسي و اطلاعات در مورد محتويات درياچه آلوده فوق شكست خورد .

وي گفت : تنها گزينه باقي مانده اقدام قانوني بود. اين اولين باري است كه يكي از كشورهاي عضو به دليل امنيت هسته اي تحت پيگرد قرار مي گيرد . و من مطمئنم انگليس توضيحات كافي را در اين زمينه ارائه خواهد كرد .

وي ادامه داد : اين دولت در حال حاضر يك آژانس را مكلف كرده است كه سلافيلد را پاك كند اما اين چيزي نيست كه ما براي آن عجله داشته باشيم .

كارولينا لوكاس عضو جنبش سبز در جنوب شرق انگليس مي گويد : اگرچه بازرسيها به مدت 15 سال است كه به صورت سالانه انجام مي شوند اما مشكل اين است كه بازرسها هيچ وقت دقيقا از محتويات درياچه بي 30 آگاه نبوده اند

وي گفت : درنيتجه هيچ كس نمي داند كه آيا اورانيوم و پلوتونيوم براي تسليحات هسته اي تبديل شده است. اين واقعا نگران كننده است چرا كه مقدار كمي پلوتونيوم براي ساخت بمب اتمي كافي است .