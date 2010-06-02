شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان شد

کامران صاحب پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر اظهار داشت: پس از اینکه چندین مرتبه از سمت مدیرعاملی باشگاه پیکان استعفا داده بودم، صبح امروز چهارشنبه جواد نجم الدین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، استعفایم را قبول کرد.

وی با بیان اینکه همچنان در هیئت مدیره با باشگاه پیکان همکاری خواهد کرد، اظهار داشت: آقای محمود شیعی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب شده اند و امیدوارم هر اتفاقی می افتد، برای باشگاه خیر باشد و من هم در سنگر دیگر بتوانیم به رشد ورزش کمک کنم.

مدیرعامل پیشین باشگاه پیکان با بیان اینکه خوشحال است استعفایش پذیرفته شده، خاطرنشان کرد: در این مدت همه برای موفقیت پیکان زحمت کشیده اند و قطعا اگر یک نفر از این مجموعه موفق جدا شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

صاحب پناه در پایان گفت: مسئولان شرکت خصوصا آقای نجم الدین توانایی آقایی شیعی را بیشتر از ما دیدند و من هم به ایشان تبریک می گویم و امیدوارم در این سمت موفق باشند.