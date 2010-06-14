ایجاد شش شهرک صنعتی در دماوند / سه هزار بیکار در انتظار شغل هستند

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند افزود: موضوع ایجاد شهرکهای صنعتی در شهرستان دماوند و موانع توفیق در آن از جمله مباحثی است که علاوه بر مسئولان، مردم را نیز از تحقق آن نا امید ساخته بود و همگان احداث آن را امری غیرممکن می دانستند اما این روزها خبرهایی خوش پیرامون این بخش اشتغالزا به گوش می رسد، گویی طلسم چندین ساله ناکامیها در این زمینه به یکباره شکسته و از بین رفته است.

نماینده مردم شهرستان دماوند و فیروزکوه پیرامون تحولات تازه رخ داده در زمینه شهرکهای صنعتی شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: در گذشته مسئولان شهرستان دماوند با مشکلات بسیاری بویژه از سوی معارضین شخصی اماکن جانمایی شده جهت احداث شهرکهای صنعتی مواجه بودند که توقف در این امر را موجب می شد.

این مسئول از وجود سه هزار بیکار در این شهرستان خبر داد و افزود: در میان این شش طرح محل استقرار صنایع، سه پروژه دولتی و سه شهرک صنعتی خصوصی وجود دارد که امیدوارم با به ثمرنشستن آنها سه هزار بیکار اغلب جوان شهرستان دماوند صاحب شغلی مناسب شوند.

وی در تشریح مراحل حل معضلات شهرکهای صنعتی دماوند بیان داشت: گره کور شهرک صنعتی "دماوند 2" باز شد و "دماوند 1" که به حق از سوی دولت و داشتن معارضین متوقف شده بود نیز مراحل رفع موانع را می گذراند.

رامین ادامه داد: همچنین طرح شهرک صنعتی "دماوند 3" که از طریق احداث توسط بخش خصوصی تشکیل خواهد شد و مجوزهای لازم را اخذ و بزودی احداث می شود همچنین با رفع موانع اعتباری شهرک " آرو" که به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای تپه ماهوری متوقف مانده بود نیز با تخصیص مبالغ لازم به شکلی معجزه آسا، آغاز به کار خواهد کرد.

نماینده مردم شهرستان دماوند و فیروزکوه در پایان اظهار داشت: علاوه بر شهرکهای صنعتی یاد شده دو شهرک صنعتی دیگر با توان بخش خصوصی در این شهرستان ایجاد خواهد شد که این امر رقابت بین بخشهای دولتی و خصوصی و در نتیجه رفع معضل بیکاری را به دنبال خواهد داشت.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.