به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از طراحی و زیورآلات محسن امینی از 16 خرداد به مدت یک هفته در نگارخانه گلستان به نشانی دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 3 برگزار می‌شود.

جهان‌نما

25 نقاشی‌ نیلوفر باباخانیان هم به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن در نگارخانه جهان‌نما به نمایش گذاشته شده است. این آثار با تکنیک آکریلیک روی بوم‏ و با سوژه‌هایی مانند طبیعت، طبیعت بیجان، فیگوراتیو و فرم‌های انتزاعی کشیده شده‌اند.

باباخانیان دکترای روانشناسی خود را در کانادا گرفته و همزمان با تحصیل به نقاشی نیز پرداخته و در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده است.

نمایشگاه آثار باباخانیان تا تاریخ 20 خرداد همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب میزبان علاقه‌مندان است.

نگارخانه جهان‌نما در نیاوران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران (کاخ نیاوران) واقع شده و علاقه‌مندان می‌توانند با شماره تماس 22802135 اطلاعات کسب کنند.

دی

نمایشگاه نقاشی های شیده تامی در تاریخ 19 خرداد به مدت یک روز از ساعت 11 الی 20 برگزارمی شود و آثار به نمایش گذاشته شده از تخفیف ویژه ای برخوردار هستند. تمامی عواید فروش این نمایشگاه متعلق به هنرمند است.

نگارخانه دی در خیابان نیاوران، ابتدای خیابان پاسداران، تنگستان چهارم، کوچه ناز 1، بن بست ترانه، پلاک 3 قرار دارد.









