دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان به زودی برگزار می شود

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به پیگیری های انجام شده برگزاری دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان تا آخر خرداد ماه سالجاری قطعی شده است.

وی با بیان اینکه پیشنهادات مورد نظر برای تصویب در دور سوم سفر در استان آماده شده است، خاطرنشان کرد: هفته آینده به منظور توافق به وزرا و بررسی نهایی پیشنهادات به تهران سفر خواهیم کرد.

صابری با بیان اینکه لرستان آماده برگزاری سفر سوم هیئت دولت است، یادآور شد: پیش از برگزاری سفر قرار است نشستی با معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی وضعیت مصوبات کارگروه توسعه استان لرستان برگزار شود.

استاندار لرستان با تشریح وضعیت مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری، عنوان کرد: 95 درصد مصوبات دور اول سفر هیئت دولت یا اجرایی شده و یا در حال اجرا هستند.

صابری ادامه داد: همچنین بیش از 76 درصد مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان نیز یا به پایان رسیده یا در دست اجرا می باشند.

وی با اشاره به وضعیت مصوبات کارگروه توسعه لرستان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این کارگروه در اواخر سال گذشته برگزار شد اتفاق چندانی در زمینه اجرایی شدن مصوبات آن رخ نداده است.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که در جلسه ای با معاون اول رئیس جمهوری زمینه اجرای برخی از مصوبات کارگروه توسعه استان لرستان فراهم شود.