رضا مشحون مديرسازمان تيمهاي ملي با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت: اعضاي سازمانهاي تيمهاي ملي ازنزديك رفتارناشايست جابرروزبهاني را دربازي تداركاتي جوانان مقابل نگارسنگ شهركرد، مشاهده كردند وهمانجا تصميم گرفتند تا سريعا با چنين رفتاري، برخوردي قاطع داشته باشند كه درجلسه اي با حضوركادرفني وسرپرستي تيم جوانان ورياست فدراسيون بسكتبال به اين نتيجه رسيديم كه نه تنها تيم جوانان، بلكه بسكتبال به چنين بازيكن يا بازيكناني نيازندارد وبها دادن بيش ازحد به آنان، رواج بي احترامي ها را باعث شده ونهايتا به ضرر بسكتبال است.
مديرسازمان تيمهاي ملي درپايان گفت: موردي كه مسلم است اينكه هيچكس ازجابرانتظارچنين رفتاري را نداشت.
مديرسازمان تيمهاي ملي در گفتگو با" مهر":
جابر روزبهاني بايدحدو اندازه خود را بداند
جابرروزبهاني باحمايتهاي فدراسيون بسكتبال ودست اندركاران آن به ايالات متحده آمريكا اعزام شد تا پس از بالا رفتن قابليتهايش، كمك بزرگي به تيم ملي جوانان درمسابقات آسيايي هند باشد،امادر يك مسابقه تداركاتي،رفتاري ناشايست ازخود بروزداد كه همه را متاسف كرد. جابر بايدحدواندازه خودرا بداند.
