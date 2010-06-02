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۱۲ خرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۱۴

روزنامه ینی شفق:

اسرائیلیها فرزندان هیتلر هستند

اسرائیلیها فرزندان هیتلر هستند

روزنامه "ینی شفق" چاپ ترکیه ضمن محکوم کردن حمله صهیونیستها به کشتی حامل فعالان صلح این کشور، صهیونیستها را فرزندان هیتلر نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به فعالان صلح کاروان آزادی که بیشتر آنان را شهروندان ترکیه ای تشکیل می دادند، خشم مردم و رسانه های این کشور را برانگیخته است.

بر این اساس روزنامه "ینی شفق" با محکوم کردن حمله صهیونیستها به این کاروان عنوان اصلی صفحه نخست امروز چهارشنبه خود را به این مسئله اختصاص داده و صهیونیستها را فرزندان هیتلر نامید.

این روزنامه که به حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نزدیک است، اقدام صهیونیستها را با جنایت نازیها علیه یهودیان مقایسه کرده و نوشته است که چنین حمله ای تفاوتی با جنایات سربازان هیتلر در اردوگاههای اسرای جنگ جهانی دوم ندارد.
 
از سوی دیگر واکنشهای جهانی به جنایت روز دوشنبه نظامیان اسرائیلی در آبهای بین المللی نزدیک به سواحل غزه، نگرانی مقامهای رژیم صهیونیستی در مورد افزایش موج حملات ضدصهیونیستی در جهان را افزایش داده است.
 
 
امروز همچنین احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت: بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله اسرائیل به کاروان آزادی و تاکید بر ضرورت تحقیق درباره این حمله کافی نیست. وی افزود: اسرائیل باید محاصره غزه را به طور کامل برطرف کند و ترکیه به تلاش های خود برای رفع محاصره این منطقه ادامه خواهد داد.
 
اوغلو در ادامه گفت: ما خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی برای محکوم کردن اسرائیل هستیم و ادامه روابط ترکیه با اسرائیل به موضع [این رژیم] مبنی بر اینکه به کمیته حقیقت یاب بین المللی اجازه خواهد داد که درباره این حادثه تحقیق کند بستگی خواهد داشت.
کد مطلب 1094589

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