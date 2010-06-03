مخارج نظامی درجهان به 1.53 تریلیون دلار رسید/ آمریکا با 54 درصد درصدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد چاپ اتریش، هزینه های نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی 1.53 تریلیون دلار بوده است.

بنا بر گزارشی که به تازگی از سوی موسسه تحقیقات صلح (SIRRI) در استکهلم منتشر شده ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین هزینه های نظامی را در جهان دارد.

بر این اساس بحران اقتصادی جهانی نتوانسته است از تمایل کشورها به هزینه کردن بیشتر در زمینه نظامی جلوگیری کند، بطوری که میزان هزینه های صرف شده در این بخش رشدی 5.9 درصدی را نسبت به سال 2008 نشان می دهد.

این در حالی است که با وجود بحرانهای مختلف بویژه بحران اقتصادی طی یک دهه اخیر در جهان، میزان هزینه های نظامی تقریبا دو برابر شده است.

این گزارش در ادامه می افزاید: آمریکا با داشتن بیش از نیمی از هزینه های نظامی جهان (54 درصد) همچنان در مقام نخست است و پس از آن نیز کشورهای چین و فرانسه در رتبه های دوم و سوم جای دارند.