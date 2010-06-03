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۱۳ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: انجام رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو و برگزاری مسابقات دوستانه فوتبال در کشورهای مختلف از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیستم جمادی الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با سوم ژوئن سال 2010 میلادی.

- رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو امروز در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

- تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشورمان برای حضور در جام جایزه بزرگ گرجستان امروز راهی این کشور می شوند.

- تیم‌های ملی فوتبال امشب طبق برنامه زیر دیدارهای دوستانه‌ای را برگزار می کنند:
* اسپانیا - کره جنوبی
* ایتالیا - مکزیک
* آلمان - بوسنی

- تیم ملی جودو ایران امروز برای حضور در رقابت‌های جام جهانی اسپانیا راهی مادرید می شود.

کد مطلب 1094619

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