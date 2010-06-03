تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیستم جمادی الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با سوم ژوئن سال 2010 میلادی.
- رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو امروز در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.
- تیمهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشورمان برای حضور در جام جایزه بزرگ گرجستان امروز راهی این کشور می شوند.
- تیمهای ملی فوتبال امشب طبق برنامه زیر دیدارهای دوستانهای را برگزار می کنند:
* اسپانیا - کره جنوبی
* ایتالیا - مکزیک
* آلمان - بوسنی
- تیم ملی جودو ایران امروز برای حضور در رقابتهای جام جهانی اسپانیا راهی مادرید می شود.
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