تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیستم جمادی الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با سوم ژوئن سال 2010 میلادی.

- رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو امروز در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

- تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشورمان برای حضور در جام جایزه بزرگ گرجستان امروز راهی این کشور می شوند.

- تیم‌های ملی فوتبال امشب طبق برنامه زیر دیدارهای دوستانه‌ای را برگزار می کنند:

* اسپانیا - کره جنوبی

* ایتالیا - مکزیک

* آلمان - بوسنی

- تیم ملی جودو ایران امروز برای حضور در رقابت‌های جام جهانی اسپانیا راهی مادرید می شود.